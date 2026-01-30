Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: 57 il için 'dikkatli olun' çağrısı yapıldı

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak,

Kıyı Ege

ile

Akdeniz

kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak,

Doğu Anadolu

,

Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusu

ile

Sivas, Gümüşhane ve Bayburt

çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların,

Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz

,

Güneydoğu Anadolu'nun batısı

ile

Çanakkale, Manisa, Kırşehir, Aksaray, Tunceli ve Bingöl çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusunda

kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz

’in iç kesimlerinin yüksekleri ile

Doğu Anadolu’