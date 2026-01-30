Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: 57 il için 'dikkatli olun' çağrısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 57 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Açıklamada, hava koşulları nedeniyle olası risklere karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde havanın çok bulutlu olması ve aralıklarla yağış görülmesi bekleniyor. Yetkililer, hava koşullarına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Genellikle güney, zamanla Trakya'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
57 il için sarı kodlu uyarı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Çığ tehlikesi
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.