Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: 57 il için 'dikkatli olun' çağrısı yapıldı

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: 57 il için 'dikkatli olun' çağrısı yapıldı

30/01/2026, Cuma
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 57 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Açıklamada, hava koşulları nedeniyle olası risklere karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde havanın çok bulutlu olması ve aralıklarla yağış görülmesi bekleniyor. Yetkililer, hava koşullarına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak,
Kıyı Ege
ile
Akdeniz
kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak,
Doğu Anadolu
,
Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusu
ile
Sivas, Gümüşhane ve Bayburt
çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların,
Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz
,
Güneydoğu Anadolu'nun batısı
ile
Çanakkale, Manisa, Kırşehir, Aksaray, Tunceli ve Bingöl çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusunda
kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz
’in iç kesimlerinin yüksekleri ile
Doğu Anadolu’
nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Önemli bir değişikliğin olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güney, zamanla Trakya'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

57 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü;
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce
için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, yağışların
Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı
ile
Çanakkale, Manisa, Kırşehir, Aksaray, Tunceli ve Bingöl çevreleri, Balıkesir’in batı ilçeleri
ve
Antalya’nın doğusunda
yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı. Yapılan uyarıda; ulaşımda aksamalar,
buzlanma ve don, kar
örtüsünün bulunduğu düşük rakımlı alanlarda kar erimesine bağlı riskler,
çığ tehlikesi
ile
yağış alan bölgelerde sel ve su baskını
gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.







