Gündem Meteoroloji öğle saatlerini işaret edip uyardı Kuvvetli yağacak
İSTANBUL

Meteoroloji öğle saatlerini işaret edip uyardı: Kuvvetli yağacak!

Yurt genelinde etkili olan ve bazı bölgelerde sel baskınlarına yol açan yağışlar bu hafta da devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Haziran hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji kuvvetli yağış için bugün öğleden sonrayı işarete ederek uyardı. İşte yurt genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir 21 Haziran il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz’in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya’nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında; doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARA DİKKAT

Kuzey yönlerden; güney, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında zaman zaman kuvvetlice (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Batı Karadeniz’in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya’nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelerimizde beklenen hava durumu ise şöyle:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Bursa'nın güney ve doğu kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Kütahya çevreleri ile Muğla'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu; Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Mersin çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde (Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu; bölgenin batı kesimlerinin çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Eskişehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARADENİZ

Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu, Sinop hariç bölge genelinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve doğu Karadeniz'de ise parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





Aydın'da sel felaketi: Evleri su bastı araçlar çamura gömüldü
FOTOĞRAF 18
Title
Nazilli ilçesinde sağanak yağmurun ardından su baskını meydana geldi. Yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle dere taştı, evler ve tarlalar su altında kaldı.
Title
Sağnak yağış Bağcıllı, Ovacık, Ketenova, Kahvederesi, Kuşcular, Göcekli ve Gedikaltı mahallelerinde ekili tarım arazilerine zarar verdi.
Title
Yağışın en fazla hasar verdiği Bağcıllı Mahallesinde sürüklenen araçlar taşkınla birlikte gelen çamura saplandı.
Title
AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter ve MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Bağcıllı'ya gelerek incelemelerde bulundu.
Title
Her yıl yağışlarla beraber meydana gelen sel felaketinin Bağcıllı Mahallesinde büyük zararlara yol açtığını söyleyen Milletvekili AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, bunun önüne geçebilmek için tensip bentleri ve istinat duvarlarının yapılması için proje hazırlatacağını ve en kısa zamanda ödeneğinin yapılarak ihaleye verileceğini açıkladı.
Title
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise yağışla beraber 7 ayrı mahalleden ihbar alır almaz bölgede inceleme yaptıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tüm ekiplerimizi ve iş makinelerimizi bölgeye sevk ettik dedi.
Title
Yaşanan sel felaketinin ardından AFAD ekipleri bölgeye gelerek zarar tespit çalışması başlattı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Aydın'da sel felaketi: Evleri su bastı araçlar çamura gömüldü
Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel birçok ilçede yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu. Yağışın en fazla hasar verdiği Bağcıllı Mahallesinde ise sürüklenen araçlar taşkınla birlikte gelen çamura gömüldü.


Abone Ol Google News
Saat verip uyardı!

Saat verip uyardı!

Çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor.
Araçlarçamura gömüldü

Araçlar
çamura gömüldü

​Aydın'da aşırı yağışlar sonrası sel felaketi.
Paşinyan sürprizi

Paşinyan sürprizi

Ermenistan'da yapılan seçimi Paşinyan'ın partisi kazandı.
'Bomba düzeneği var yaklaşmayın'

'Bomba düzeneği var yaklaşmayın'

​Beylikdüzü'nde kan donduran olay: Gece yarısı ortaya çıktı
Suyu içen<br>hastaneye koştu

Suyu içen
hastaneye koştu

Olayla ilgili ​İZSU'dan arıza açıklaması geldi.
Aşı olmayanı ikna etmeliyiz

Aşı olmayanı ikna etmeliyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm vatandaşlara aşı çağrısı.
Hamaney’in veliahtı

Hamaney’in veliahtı

​İran Cumhurbaşkanı Reisi, Hamaney'e yakınlığıyla biliniyor.
90'ları geri getiremezsiniz

90'ları geri getiremezsiniz

​O eski Türkiye çok gerilerde kaldı.
Müsilaja karşı<br>yapay su yolları

Müsilaja karşı
yapay su yolları

​Bilim insanları ilk araştırmayı Tekirdağ'da yaptı.
Kilise Biden'ı<br>aforoz etti

Kilise Biden'ı
aforoz etti

​Gerekçe kürtaj haklarına verdiği destek.
Bakü'de şoke eden anlar

Bakü'de şoke eden anlar

İsviçre-Türkiye maçında sadece bir kişi alkışlandı.
Ağlatan sürpriz

Ağlatan sürpriz

​Temizlik görevlisi baba duygusal anlar yaşadı.
Gülerek çıktı

Gülerek çıktı

​Milli futbolcudan Şenol Güneş'e dikkat çeken tepki.

İstifa sorusuna <br>cevap verdi

İstifa sorusuna
cevap verdi

​Şenol Güneş'ten maç sonu önemli açıklamalar.
Her zaman <br>buradayım

Her zaman
buradayım

​Merih Demiral maç sonunda Ersin Düzen'e gönderme yaptı.
Sıfır çektik

Sıfır çektik

​A Milli Takımımız EURO 2020'yi puansız tamamladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.