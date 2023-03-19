Meteorolojiden üç ile kritik uyarı: Çok kuvvetli yağacak

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğusunda (Terme, Çarşamba ve Salıpazarı ilçeleri) kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.
Yağışların Ordu'nun kıyı kesimlerinde de yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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8 dakika önce