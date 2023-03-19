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Meteorolojiden üç ile kritik uyarı: Çok kuvvetli yağacak

Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğusu için kuvvetli sağanak uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde çağrı yaptı.

13:10 . 19/03/2023 Pazar
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğusunda (Terme, Çarşamba ve Salıpazarı ilçeleri) kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.


Yağışların Ordu'nun kıyı kesimlerinde de yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Giresun
#Hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#ordu
#Samsun
8 dakika önce
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