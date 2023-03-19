Meteorolojiden üç ile kritik uyarı: Çok kuvvetli yağacak

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğusunda (Terme, Çarşamba ve Salıpazarı ilçeleri) kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.