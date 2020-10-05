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Gündem Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı 10 ile yağış uyarısı
TRABZON

Meteorolojiden yağış uyarısı! Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ağrı, Van hava durumu

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 10 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş’un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize il geneli ile Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş’un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize il geneli ile Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde artmaya devam edecek, batı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


  • Ankara: Az bulutlu ve açık 28
  • İstanbul: Az bulutlu 29
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 34
  • Bursa: Az bulutlu 34
  • Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu 34
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 34
  • Samsun: Parçalı bulutlu 25
  • Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 24
  • Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28

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