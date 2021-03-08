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ERZURUM

Meteorolojiden yağış ve yoğun kar uyarısı! Erzurum, Malatya, Hatay, Muş, İstanbul hava durumu

Meteorolojiden 5 ile yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekliyor. Yağışların, Bingöl ve Muş’un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güney ve doğusunda yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Bingöl ve Muş’un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güney ve doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası. (8 Mart hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İl il hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı bulutlu 9
  • İstanbul: Parçalı bulutlu 9
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20
  • Antalya: Parçalı bulutlu 19
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 7
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 1
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

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