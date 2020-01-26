Metin Feyzioğlu:Arama kurtarmada dünya çapında bir iş çıkartıyoruz

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Tüm Elazığ'a ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Feyzioğlu, devletin bölgede dünya çapında bir çıkardığını ifade etti.

Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun

Arama kurtarmada dünya çapında bir iş çıkartıyoruz şu anda. Ben öncelikle Elazığ'a ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Dünyada hiçbir arama kurtarma ekibi giremez

Feyzioğlu kurtarma ekiplerine ilişkin 'Her an çökme tehlikesi olan bir binada arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Sanıyorum dünyada hiçbir arama kurtarma ekibi bu binaya girip kendi canını tehlikeye atmaz.' ifadelerini kullandı.

Devletin kalbi burada atıyor

Allah AFAD, UMKE, Türk Kızılay ve itfaiyeden razı olsun. Organizasyon düzgün yapılmış, dört dörtlük gidiyor. Devlet burada zaten, tüm Türkiye'nin kalbi burada, devletin kalbi de burada atıyor." ifadesini kullandı.