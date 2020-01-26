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ELAZİĞ

Metin Feyzioğlu:Arama kurtarmada dünya çapında bir iş çıkartıyoruz

Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya’da kurtarma çalışmaları devam ederken 6,8 büyüklüğünde sarsıntının ardından bütün Türkiye seferber oldu. Enkazdaki arama kurtarma çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgeye giden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin arama kurtarma noktasında dünya çapında bir iş çıkardığını ifade etti. Organizasyonun düzgün şekilde yapıldığı belirten Feyzioğlu, “Allah AFAD, UMKE, Türk Kızılay ve itfaiyeden razı olsun. Organizasyon düzgün yapılmış, dört dörtlük gidiyor”dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Metin Feyzioğlu Elazığ'da incelemelerde bulundu.
Metin Feyzioğlu Elazığ'da incelemelerde bulundu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Tüm Elazığ'a ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Feyzioğlu, devletin bölgede dünya çapında bir çıkardığını ifade etti.

Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun

Arama kurtarmada dünya çapında bir iş çıkartıyoruz şu anda. Ben öncelikle Elazığ'a ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Dünyada hiçbir arama kurtarma ekibi giremez

Feyzioğlu kurtarma ekiplerine ilişkin 'Her an çökme tehlikesi olan bir binada arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Sanıyorum dünyada hiçbir arama kurtarma ekibi bu binaya girip kendi canını tehlikeye atmaz.' ifadelerini kullandı.

Devletin kalbi burada atıyor

  • Allah AFAD, UMKE, Türk Kızılay ve itfaiyeden razı olsun. Organizasyon düzgün yapılmış, dört dörtlük gidiyor. Devlet burada zaten, tüm Türkiye'nin kalbi burada, devletin kalbi de burada atıyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanedeki depremzedelere ziyaret
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanedeki depremzedelere ziyaret
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