Gündem Metro tünel inşaatında göçük Göçükten kurtarılan 4 işçi tedavi altına alındı
İSTANBUL

Metro tünel inşaatında göçük: Göçükten kurtarılan 4 işçi tedavi altına alındı

Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Metrosu tünel inşaatında meydana geldi. İtfaiye ekipleri, göçük altında kalan 4 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından göçükte kalan işçiler çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Göçükten kurtarılan işçilerin tedavileri hastanede sürüyor.

Haber Merkezi İHA
4 işçinin tedavisi sürüyor.
4 işçinin tedavisi sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Metrosu’nun Pendik Yayalar Mahallesi’ndeki tünel inşaatında meydana geldi.

  • Tünel inşaatı çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayı gören çalışanlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

4 işçi ekiplerce göçükten çıkarıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise göçük altında kalan 4 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

  • Yapılan çalışmaların ardından göçükte kalan işçiler çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Göçükten kurtarılan işçilerin tedavileri hastanede sürüyor.

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