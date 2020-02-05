Metro tünel inşaatında göçük: Göçükten kurtarılan 4 işçi tedavi altına alındı

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Yıldırım’ın onur günü

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın çocukları tarafından Tuzla’da yaptırılıp Milli Eğitim’e devredilen okul, dün öğrencilere kapılarını açtı. Yıldırım, “Çocuklarımıza böyle bir okulun kazandırılması bizim için onurdur. Bu okul geleceğimizin irfan yuvası olacak” dedi.