Metro tünel inşaatında göçük: Göçükten kurtarılan 4 işçi tedavi altına alındı

Olay, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Metrosu’nun Pendik Yayalar Mahallesi’ndeki tünel inşaatında meydana geldi.
- Tünel inşaatı çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayı gören çalışanlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
4 işçi ekiplerce göçükten çıkarıldı
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise göçük altında kalan 4 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
- Yapılan çalışmaların ardından göçükte kalan işçiler çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Göçükten kurtarılan işçilerin tedavileri hastanede sürüyor.