Mevlana’nın tasavvuf yolculuğu başlıyor

İlk bölümü 9 Aralık’ta yayınlanacak dizinin ön gösterimi dün Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Dizide yer alan kostümlerle eşyaların sergilendiği etkinliğe, dizinin oyuncuları ile sinema dünyasından birçok isim katıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Hz. Mevlana’nın hayatını ve düşüncelerini en doğru şekilde anlatmanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğinin ve bunun için titiz bir çalışma yapıldığının altını çizerek, “Mevlana dizimizin ilk sezon izlemeleri sonucunda, bu titiz çalışmanın karşılığını aldığımızı gördük” diye konuştu.
TASAVVUF FELSEFESİ ANLATILACAK
Mevlana’nın hayatıyla ilgili bu proje geldiğinde çok heyecanlandıklarını ifade eden dizinin yönetmeni Can Ulkay, “Şemsi Tebrizi’nin de gelmesiyle birlikte çok narin, sofistike bir sezon izleyiciyi bekliyor.” dedi. Bülent İnal ise “Biraz daha şiddetli ve yoğun bölümler var diyebilirim” ifadelerini kullandı.