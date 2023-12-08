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Mevlana’nın tasavvuf yolculuğu başlıyor

Büyük İslam alimi Mevlana’nın yaşadığı dönemi anlatan “Mevlana Celaleddin Rumi” dizisi, 2. sezonunda TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii’de seyirciyle buluşacak.

Sevda Dursun
04:00 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 06:16 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
”Mevlana Celaleddin Rumi” dizisinin 2. sezonu yarın yayında.
”Mevlana Celaleddin Rumi” dizisinin 2. sezonu yarın yayında.

İlk bölümü 9 Aralık’ta yayınlanacak dizinin ön gösterimi dün Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Dizide yer alan kostümlerle eşyaların sergilendiği etkinliğe, dizinin oyuncuları ile sinema dünyasından birçok isim katıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Hz. Mevlana’nın hayatını ve düşüncelerini en doğru şekilde anlatmanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğinin ve bunun için titiz bir çalışma yapıldığının altını çizerek, “Mevlana dizimizin ilk sezon izlemeleri sonucunda, bu titiz çalışmanın karşılığını aldığımızı gördük” diye konuştu.


TASAVVUF FELSEFESİ ANLATILACAK

Mevlana’nın hayatıyla ilgili bu proje geldiğinde çok heyecanlandıklarını ifade eden dizinin yönetmeni Can Ulkay, “Şemsi Tebrizi’nin de gelmesiyle birlikte çok narin, sofistike bir sezon izleyiciyi bekliyor.” dedi. Bülent İnal ise “Biraz daha şiddetli ve yoğun bölümler var diyebilirim” ifadelerini kullandı.


#Mevlana
#tasavvuf
#İslam
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