Mevlana’nın tasavvuf yolculuğu başlıyor

İlk bölümü 9 Aralık’ta yayınlanacak dizinin ön gösterimi dün Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Dizide yer alan kostümlerle eşyaların sergilendiği etkinliğe, dizinin oyuncuları ile sinema dünyasından birçok isim katıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Hz. Mevlana’nın hayatını ve düşüncelerini en doğru şekilde anlatmanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğinin ve bunun için titiz bir çalışma yapıldığının altını çizerek, “Mevlana dizimizin ilk sezon izlemeleri sonucunda, bu titiz çalışmanın karşılığını aldığımızı gördük” diye konuştu.