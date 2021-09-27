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POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan'la birlikte karar verir adım atarız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümüne İstanbul'da Azerbaycanlı mevkidaşıyla 'birlik mesajı' verdi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın seçimlerden sonra olumlu mesajlar verdiğini ancak Ermenistan'ın Azerbaycan'ın teklifine cevap vermediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Atabileceğimiz adımları can Azerbaycan'la birlikte karar verir birlikte atarız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycanla birlikte karar verir adım atarız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

"PAŞİNYAN'IN MESAJLARI OLUMLU"

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısında bir gazetecinin, "Ermenistanlı mevkidaşınızla ilişkilerin normalleşmesi için görüşmeniz olacak mı? Olursa gündemde hangi konular var" şeklindeki sorusu üzerine, "Böyle bir planlama yok. Paşinyan'ın seçimden sonra olumlu mesajları oldu, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu mesajlara olumlu cevap verdi. Temennimiz bölgenin artık barış ve istikrar bölgesi olmasıdır. Azerbaycan'ın Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklifi oldu. Henüz Ermenistan'dan olumlu bir cevap gelmedi. Bundan sonraki süreçte, her zaman olduğu gibi atabileceğimiz adımları biz can Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz, birlikte karar veririz, birlikte adım atarız" cevabını verdi.

KARABAĞ ZAFERİ'NİN YIL DÖNÜMÜ

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bugün aynı zamanda Karabağ'ın azatlığına giden Vatan Muharebesinin başladığı, can Azerbaycan'ın şehitlerini anma günü. Toplantımızın açılışında şehitlerimizi hep birlikte andık. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Karabağ'ın artık istikrarsızlık ve çatışmadan çok barış ve kalkınma ile alınmasını istiyoruz. Bölge artık normalleşme sürecine girmelidir. Artık bölgesel işbirliği ve refaha yönelik yeni fırsatlar oluştu. Bu yönde can Azerbaycan'ın da önemli teklifleri oldu.

Karabağ zaferinin üzerinden bir yıl geçti
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Azerbaycan ordusu, operasyonun ilk gününden itibaren hem karadan yaptığı atışlarla hem de hava unsurlarıyla Ermenistan ordusuna yoğun saldırılar düzenledi.
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Savaştan sonra Ermenistan'ın üst rütbeli askerlerinin yaptığı açıklamalara bakıldığında, operasyonun ilk 4 gününde Ermenistan ordusunda dağılma eğilimi belirdiği, Azerbaycan ordusuyla baş edemeyeceklerinin anlaşıldığı ve bunun da Başbakan Nikol Paşinyan'a rapor edildiği ortaya çıktı.
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Türkiye’nin üretttiği insansız hava araçları, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’ın operasyonlarında ciddi bir rol oynadı. Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların başarısı savaştan aylar sonra da konuşuldu.
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Azerbaycan'ın topraklarını geri almak için hamlesi, yıllarca devam eden müzakere sürecinden sonuç alınamamasından, Ermenistan güçlerinin bitmek bilmeyen tacizlerinden, artan saldırılarından ve Erivan yönetiminin kışkırtıcı açıklamalarından sonra gerçekleşti.
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Ermenistan ordusunun silahlarını hızla kaybetmesi, askerinin psikolojisine de yansıdı. Zaman içinde çoğu Ermeni asker savaş istemediğini bildirdi, bölgeden çıkmaya çalıştı. Ordudaki can kayıplarının çok olması nedeniyle Erivan yönetimi, çeşitli kararlar alarak eli silah tutanları orduya çağırdı.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 10 Kasım'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan anlaşmanın Ermenistan'ın askeri yenilgisi anlamına geldiğini söyleyerek zafer ilan etmişti.
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Azerbaycan toprakları yaklaşık 30 yıldır işgal altındaydı. Ermenistan, Sovyetlerin dağılma sürecinde Azerbaycan'a karşı toprak iddialarında bulunmuş, 1990'lı yılların başlarında ise saldırıya geçerek, Karabağ ve etrafındaki 7 ili işgal etmişti. İşgal sonucu yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlı topaklarını terk etmek zorunda kalmıştı.
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Dağlık Karabağ'ın ikinci en büyük şehri Şuşa'nın Azerbaycan kontrolüne geçmesi sonrası 9 Kasım 2020 tarihinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arabuluculuğu ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan tarafından Ateşkes Antlaşması imzalanarak Dağlık Karabağ bölgesindeki tüm çatışmalara 10 Kasım 2020 tarihinde Moskova saati ile 00.00 itibarıyla son verildiği açıklandı.
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2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu, 2 bin 907 şehit verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonun başladığı 27 Eylül'ü Şehitleri Anma Günü ilan etti.
Karabağ zaferinin üzerinden bir yıl geçti
İkinci Karabağ Savaşı'nın yıldönümünde Azerbaycan'ın şehitleri anılıyor. Dağlık Karabağ ve çevresindeki illeri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmak için 27 Eylül'de operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, 44 gün süren savaşta hem topraklarını kurtardı hem de Ermenistan ordusuna büyük darbe vurdu.

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