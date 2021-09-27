Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan'la birlikte karar verir adım atarız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

"PAŞİNYAN'IN MESAJLARI OLUMLU"

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısında bir gazetecinin, "Ermenistanlı mevkidaşınızla ilişkilerin normalleşmesi için görüşmeniz olacak mı? Olursa gündemde hangi konular var" şeklindeki sorusu üzerine, "Böyle bir planlama yok. Paşinyan'ın seçimden sonra olumlu mesajları oldu, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu mesajlara olumlu cevap verdi. Temennimiz bölgenin artık barış ve istikrar bölgesi olmasıdır. Azerbaycan'ın Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklifi oldu. Henüz Ermenistan'dan olumlu bir cevap gelmedi. Bundan sonraki süreçte, her zaman olduğu gibi atabileceğimiz adımları biz can Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz, birlikte karar veririz, birlikte adım atarız" cevabını verdi.

REKLAM

KARABAĞ ZAFERİ'NİN YIL DÖNÜMÜ

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bugün aynı zamanda Karabağ'ın azatlığına giden Vatan Muharebesinin başladığı, can Azerbaycan'ın şehitlerini anma günü. Toplantımızın açılışında şehitlerimizi hep birlikte andık. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Karabağ'ın artık istikrarsızlık ve çatışmadan çok barış ve kalkınma ile alınmasını istiyoruz. Bölge artık normalleşme sürecine girmelidir. Artık bölgesel işbirliği ve refaha yönelik yeni fırsatlar oluştu. Bu yönde can Azerbaycan'ın da önemli teklifleri oldu.