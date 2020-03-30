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ADİYAMAN

Mezarlıkta korkutan kadın çığlığı: Tabutları açıp içine baktılar

Mezarlıkta korkutan kadın çığlığı: Tabutları açıp içine baktılar

Adıyaman’da, mezarlık içerisinde yükselen kadın çığlık sesleri paniğe neden oldu. Ellerinde silahlarla mezarlıkta inceleme yapan polis ekipleri gördükleri tabutların kapaklarını açıp içine baktı.

Haber Merkezi İHA
Mezarlıkta kadın çığlık sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Mezarlıkta kadın çığlık sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı içerisinden kadın çığlık sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi.

  • Olay yerine gelen polis ekipleri sırtlarındaki tabancalarını ellerine alarak olası bir duruma karşı mezarlıkta arama yaptı. Dakikalarca mezarlıkta arama yapan polis ekipleri burada bulunan üstü kapalı tabutların da kapaklarını açarak inceledi.

İHA
Polis ekipleri gördükleri tabutların kapaklarını açıp içine baktı.

Didik didik aranan mezarlık içerisinde herhangi bir olayla karşılaşılmadı. Polis ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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