MGK'da gizli 'kırmızı kitap' toplantısı: İçeriye telefon dahi alınmadı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için harekete geçmişti. Gizliliği nedeniyle kamuoyunda

'Kırmızı Kitap'