MGK'da gizli 'kırmızı kitap' toplantısı: İçeriye telefon dahi alınmadı

MGK'da 'kırmızı kitap' için gizli toplantı yapıldı.
Kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak adlandırılan ve devletin 'gizli anayasası' olarak nitelendirilen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde, kitabın güncellenmesine yönelik gizli nitelikte bir toplantı gerçekleştirildi.
Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesine yönelik, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında "gizli" bir toplantı yapıldı. Konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için harekete geçmişti. Gizliliği nedeniyle kamuoyunda
'Kırmızı Kitap'
olarak anılan belgenin güncellenmesi için bu yılın ilk aylarında bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başlandı. Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan toplanan bilgiler kapsamında çalışmalara başlandı.
MGK gizli toplantı yaptı
MGK gizli toplantı yaptı
Yapılan çalışmaların nihayete erdirilmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde bu ayın başında 'gizli' nitelikte bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda
'Kırmızı Kitap'
üzerinde yapılması planlanan düzenlemeler detaylı bir şekilde ele alındı.
Telefonlar toplantı salonuna alınmadı
Telefonlar toplantı salonuna alınmadı
Katılımcıların cep telefonları ve akıllı saatlerinin alınmadığı,
güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde olduğu
toplantının ardından kitabın güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların ardından konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.
Devletin iç ve dış tehditlerini ortaya koyuyor
Devletin iç ve dış tehditlerini ortaya koyuyor
Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla
devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.
Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor.
2025'te hayata geçmesi bekleniyor
2025'te hayata geçmesi bekleniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Muhtemelen önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nda bu belge tartışılarak resmileşmiş olacak ve kurumlarımızın yapacağı çalışmalara yön vermiş olacak.
2025 yılında yeni Milli Güvenlik Siyaseti Belgemizin hayata geçmesini bekliyoruz."
ifadelerini kullandı.
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