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MHP'nin 55 belediye başkan adayı daha belli oldu: İşte 9 ilçe ve 46 beldedeki adayları

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), biri büyükşehir ilçesi olmak üzere 9 ilçe ve 46 beldenin belediye başkan adayını açıkladı. MHP'nin Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde adayı Ahmet Keleş, Bilecik'in Söğüt ilçesinde ise Ferhat Durgut oldu.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:26 - 31/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:50 - 31/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
MHP'de 55 aday daha belli oldu.
MHP'de 55 aday daha belli oldu.

2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, yeni adaylarını duyurdu.

MHP'de biri büyükşehir ilçesi olmak üzere 9 ilçe ve 46 beldenin belediye başkan adayı daha belirlendi.

İşte açıklanan belediye başkan adayları listesi:

Trabzon

ÇARŞIBAŞI - AHMET KELEŞ

Bilecik

SÖĞÜT - FERHAT DURGUT

Yozgat

AYDINCIK - SELAHATTİN ÖZDEMİR

ÇANDIR - ERTAN EROĞLU

ÇAYIRALAN - AHMET KAYGISIZ

KADIŞEHRİ - HASAN SEDAT AKSU

SARIKAYA - ALPARSLAN ERBEK

YENİFAKILI - MUSA SARIASLAN

Düzce

YIĞILCA - MUHTEREM BALTACI

MERKEZ BOĞAZİÇİ - METİN ALBAYRAK

Edirne

İPSALA ESETÇE - TURGAY ŞİMŞEK

İPSALA YENİKARPUZLU - FAHRİ ALDANMAZ

KEŞAN BEĞENDİK - TANER KARLIDAĞ

KEŞAN YENİMUHACİR - VAHİT GÜNEY

MERİÇ KÜPLÜ - UFUK KORKUT

MERİÇ SUBAŞI - VELİ GÖRME

UZUNKÖPRÜ KIRCASALİH - KÜRŞAT KASTAMONİ

Elazığ

ARICAK AKÇAKİRAZ - HALİL BİNGÖL

ARICAK BÜKARDI - BURAK KAYA

ARICAK ERİMLİ - MAHMUT DEMİREL

ARICAK ÜÇOCAK - MEHMET OLĞUN

ARICAK ÜÇOCAK - MEHMET OLĞUN

MERKEZ MOLLAKENDİ - ONUR YÜCEDAL

MERKEZ YAZIKONAK - MURATHAN KOKTAŞ

MERKEZ YURTBAŞI - HAKİM SEVİNÇ

PALU BEYHAN - YUSUF DİRİBAŞ

Erzincan

MERKEZ ÇAĞLAYAN - RESUL KILIÇ

MERKEZ MOLLAKÖY - AYKUT ARTUÇ

TERCAN ÇADIRKAYA - SAİT DURGUN

TERCAN KARGIN - BÜNYAMİ ADİL ERDEN

TERCAN MERCAN - BAYRAM BİLİCİ

ÜZÜMLÜ ALTINBAŞAK - İBRAHİM TAHA ÇETİNKAYA

Giresun

BULANCAK AYDINDERE - EROL ÇELİK

BULANCAK KOVANLIK - İSLAM PEKDEMİR

DERELİ YAVUZKEMAL - KAZIM ÖNAL

EYNESİL ÖREN - BEKİR YETİM AHMETOĞLU

GÖRELE ÇAVUŞLU - SELİM HAMZAOĞLU

MERKEZ DUROĞLU HALİL ÇETİN

YAĞLIDERE ÜÇTEPE - HACI GASIM AKILLI

Gümüşhane

ŞİRAN YEŞİLBÜK - SEZAİ DOĞAN

KÜRTÜN ÖZKÜRTÜN - YAKUP TURGUT

Iğdır

MERKEZ HALFELİ - ALAEDDİN OKAN

MERKEZ HOŞHABER - SEFA YURTSEVEN

MERKEZ MELEKLİ - MÜCAHİT TANIK

Karabük

YENİCE YORTAN - ALİ ŞIK

Karaman

ERMENEK GÜNEYYURT - AHMET ARI

ERMENEK KAZANCI - OSMAN ACAR

MERKEZ AKÇAŞEHİR - TURGAY EKİN

MERKEZ SUDURAĞI - MUSTAFA GÜL

SARIVELİLER GÖKTEPE - HASAN TURGUT

Kırıkkale

MERKEZ HACILAR - MEHMET KOYUNCU

DELİCE ÇERİKLİ -ERKAN ÇAĞLAR

Kırşehir

ÇİÇEKDAĞI KÖSELİ - BEKİR YILMAZ

MERKEZ ÖZBAĞ - RASİM ARAZAY

KAMAN KURANCALI - ERDOĞAN TEKELİ

#MHP
#Sadir Durmaz
#Ahmet Keleş
1 saat önce
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