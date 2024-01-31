2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, yeni adaylarını duyurdu.
MHP'de biri büyükşehir ilçesi olmak üzere 9 ilçe ve 46 beldenin belediye başkan adayı daha belirlendi.
İşte açıklanan belediye başkan adayları listesi:
ÇARŞIBAŞI - AHMET KELEŞ
SÖĞÜT - FERHAT DURGUT
AYDINCIK - SELAHATTİN ÖZDEMİR
ÇANDIR - ERTAN EROĞLU
ÇAYIRALAN - AHMET KAYGISIZ
KADIŞEHRİ - HASAN SEDAT AKSU
SARIKAYA - ALPARSLAN ERBEK
YENİFAKILI - MUSA SARIASLAN
YIĞILCA - MUHTEREM BALTACI
MERKEZ BOĞAZİÇİ - METİN ALBAYRAK
İPSALA ESETÇE - TURGAY ŞİMŞEK
İPSALA YENİKARPUZLU - FAHRİ ALDANMAZ
KEŞAN BEĞENDİK - TANER KARLIDAĞ
KEŞAN YENİMUHACİR - VAHİT GÜNEY
MERİÇ KÜPLÜ - UFUK KORKUT
MERİÇ SUBAŞI - VELİ GÖRME
UZUNKÖPRÜ KIRCASALİH - KÜRŞAT KASTAMONİ
ARICAK AKÇAKİRAZ - HALİL BİNGÖL
ARICAK BÜKARDI - BURAK KAYA
ARICAK ERİMLİ - MAHMUT DEMİREL
ARICAK ÜÇOCAK - MEHMET OLĞUN
ARICAK ÜÇOCAK - MEHMET OLĞUN
MERKEZ MOLLAKENDİ - ONUR YÜCEDAL
MERKEZ YAZIKONAK - MURATHAN KOKTAŞ
MERKEZ YURTBAŞI - HAKİM SEVİNÇ
PALU BEYHAN - YUSUF DİRİBAŞ
MERKEZ ÇAĞLAYAN - RESUL KILIÇ
MERKEZ MOLLAKÖY - AYKUT ARTUÇ
TERCAN ÇADIRKAYA - SAİT DURGUN
TERCAN KARGIN - BÜNYAMİ ADİL ERDEN
TERCAN MERCAN - BAYRAM BİLİCİ
ÜZÜMLÜ ALTINBAŞAK - İBRAHİM TAHA ÇETİNKAYA
BULANCAK AYDINDERE - EROL ÇELİK
BULANCAK KOVANLIK - İSLAM PEKDEMİR
DERELİ YAVUZKEMAL - KAZIM ÖNAL
EYNESİL ÖREN - BEKİR YETİM AHMETOĞLU
GÖRELE ÇAVUŞLU - SELİM HAMZAOĞLU
MERKEZ DUROĞLU HALİL ÇETİN
YAĞLIDERE ÜÇTEPE - HACI GASIM AKILLI
ŞİRAN YEŞİLBÜK - SEZAİ DOĞAN
KÜRTÜN ÖZKÜRTÜN - YAKUP TURGUT
Iğdır
MERKEZ HALFELİ - ALAEDDİN OKAN
MERKEZ HOŞHABER - SEFA YURTSEVEN
MERKEZ MELEKLİ - MÜCAHİT TANIK
YENİCE YORTAN - ALİ ŞIK
ERMENEK GÜNEYYURT - AHMET ARI
ERMENEK KAZANCI - OSMAN ACAR
MERKEZ AKÇAŞEHİR - TURGAY EKİN
MERKEZ SUDURAĞI - MUSTAFA GÜL
SARIVELİLER GÖKTEPE - HASAN TURGUT
MERKEZ HACILAR - MEHMET KOYUNCU
DELİCE ÇERİKLİ -ERKAN ÇAĞLAR
ÇİÇEKDAĞI KÖSELİ - BEKİR YILMAZ
MERKEZ ÖZBAĞ - RASİM ARAZAY
KAMAN KURANCALI - ERDOĞAN TEKELİ