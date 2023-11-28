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MHP Genel Başkanı Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:37 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 10:50 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.



Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Aynı gökte uçan kargayla kartalın dünyası başkadır. Bizim gündemimizin mihenk taşı Türkiye'dir, Türk milletidir. Milliyetçi Hareket Partisi, büyük bir fikir hamlesine, yüksek bir idrak seviyesine, muazzam bir vatan sevgisine haiz siyaset erdemidir. Sözde aydın ve kalem sahiplerini cesaretle tenkit eden soylu bir mizacın kalesi üç hilaldir.


Huzurlu bir kale arayanlar için tek çare Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır.


Milletimizi aydınlık iddiasıyla karanlığa çekenlerin ipliğini pazara çekmek için sabırsızlanıyoruz. Siyaset kofluğunu mahalli idarelerden silip atmak için yanıp tutuşuyoruz. Cumhur'un 14 ve 28 Mayıs'ta tezahür eden başarısına yeni bir halka eklemek istiyoruz.


Bir karar vericinin değil, rehin altındaki bir protestocunun haliyle siyaset yapanlara günlerini göstermenin, tarihin ve milletin gündeminden tamamen çıkarmanın arayışındayız.


Bölge istişare toplantılarımızın sonuncusunu 26 Kasım Pazar günü Ankara'da yaptık. 81 ilin tamamında milletimizin her güzel insanıyla görüştük, konuştuk, hasret giderdik, düşüncelerimizi açıkladık, inanç ve irade birliği çatısı kurduk.


Iğdır'dan Aras'ın, Aydın'dan Menderes'in, Tunceli'den Munzur'un, Antalya'dan Keykubat'ın, Karaman'dan Mehmet Bey'in, Bursa'dan Orhan Gazi'nin, İstanbul'dan Fatih'in, Çanakkale'den Mehmetçiğin, Kahramanmaraş'tan Sütçü İmam'ın, Erzurum'dan ilk duruşun ve nihayet Ankara'dan kurtuluşun mesajlarıyla milli ve manevi emanetleri kucakladık.


Bakın, daha önce ne demiştik: Biz, horon kadar Karadeniz, zeybek kadar Ege'yiz, halay kadar Güneydoğuluyuz. Biz, Anadolu'yuz. Adımız bir anımız bir acımız birdir, biz büyük bir aileyiz. Kuzeyden güneye, doğudan batıya tek bilek, tek yüreğiz. Biz Türkiye'yiz, Türk milletiyiz.


Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyeti'in yeni yüzyılında insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. 14 ve 28 Mayıs sçeimlerindeki başarımıza yeni bir halka eklemek istiyoruz.


CHP Genel Başkanı'nın 'Türkiye'de herkes eşittir ama bazıları daha az eşittir' sözü bölücü lügatın tıpkısının aynısıyla yansımasıdır. Bu sefil iddia devletin bölünmez bütünlüğüne saldırıdır ve suçtur. Kürt kökenli kardeşlerim eşit hak ve hukuka sahiptir."

#Devlet Bahçeli
#MHP
#TBMM
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