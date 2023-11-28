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Bahçeli'den yerel seçim mesajı: İstanbul ve Ankara'da sallayıp indireceğiz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli, yerel seçimlere yönelik "Cumhur İttifakı'nın 14 ve 28 Mayıs'ta tezahür eden başarısına yeni bir halka eklemek istiyoruz" diyerek İstanbul ve Ankara için mesaj verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösteren Bahçeli, "Kürt kardeşlerim Vali, Başbakan, hatta Cumhurbaşkanı olmadı mı? Bir insanın etnik kökeni nedeniyle ikinci sınıf muamele görmesi tarihimizde olmayan alçalma halidir. HEDEP demek CHP demektir. Bölücülük yarışında ikisi arasında öne çıkan olmaz" ifadelerini kullandı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:37 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 12:55 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.


Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Aynı gökte uçan kargayla kartalın dünyası başkadır. Bizim gündemimizin mihenk taşı Türkiye'dir, Türk milletidir. Milliyetçi Hareket Partisi, büyük bir fikir hamlesine, yüksek bir idrak seviyesine, muazzam bir vatan sevgisine haiz siyaset erdemidir. Sözde aydın ve kalem sahiplerini cesaretle tenkit eden soylu bir mizacın kalesi üç hilaldir.


Huzurlu bir kale arayanlar için tek çare Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır.


Milletimizi aydınlık iddiasıyla karanlığa çekenlerin ipliğini pazara çekmek için sabırsızlanıyoruz. Siyaset kofluğunu mahalli idarelerden silip atmak için yanıp tutuşuyoruz. Cumhur'un 14 ve 28 Mayıs'ta tezahür eden başarısına yeni bir halka eklemek istiyoruz.


Bir karar vericinin değil, rehin altındaki bir protestocunun haliyle siyaset yapanlara günlerini göstermenin, tarihin ve milletin gündeminden tamamen çıkarmanın arayışındayız.


Bölge istişare toplantılarımızın sonuncusunu 26 Kasım Pazar günü Ankara'da yaptık. 81 ilin tamamında milletimizin her güzel insanıyla görüştük, konuştuk, hasret giderdik, düşüncelerimizi açıkladık, inanç ve irade birliği çatısı kurduk.


Iğdır'dan Aras'ın, Aydın'dan Menderes'in, Tunceli'den Munzur'un, Antalya'dan Keykubat'ın, Karaman'dan Mehmet Bey'in, Bursa'dan Orhan Gazi'nin, İstanbul'dan Fatih'in, Çanakkale'den Mehmetçiğin, Kahramanmaraş'tan Sütçü İmam'ın, Erzurum'dan ilk duruşun ve nihayet Ankara'dan kurtuluşun mesajlarıyla milli ve manevi emanetleri kucakladık.


Bakın, daha önce ne demiştik: Biz, horon kadar Karadeniz, zeybek kadar Ege'yiz, halay kadar Güneydoğuluyuz. Biz, Anadolu'yuz. Adımız bir anımız bir acımız birdir, biz büyük bir aileyiz. Kuzeyden güneye, doğudan batıya tek bilek, tek yüreğiz. Biz Türkiye'yiz, Türk milletiyiz.


Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyeti'in yeni yüzyılında insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki başarımıza yeni bir halka eklemek istiyoruz.


"Kürt kardeşlerim Vali, Başbakan, hatta Cumhurbaşkanı olmadı mı?"

Aziz milletimizin tüm değerler güzellikleri başımızın tacı kalbimizin tahtıdır. Kimseyi ayırmadık ayırmayacağız. Türk milleti onuruna düşkündür. Sözde sanatçının elini öpüp ardından onurum diyene hatırlatırım ki bizim onurumuz Türk milletidir. Bizim anlayışımıza göre herkes eşit bir Türkiye'dir. CHP genel başkanının Türkiye'de herkes eşittir fakat daha az eşittir açıklaması bölücü güruhun yansımasıdır. Kürt kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu iddia etmek suçtur. Kürt kökenli kardeşlerim eşit hakka sahip vatandaşlarımızdır bizim can beraberimizdir. Fırsat eşitliğini yok saymak mümkün müdür. Vatandaşımıza her kapı açık değil midir? Vali, Başbakan, hatta cumhurbaşkanı olmadı mı? CHP'ye genel başkan olarak toplum önüne çıkmadı mı? Bir insanın etnik kökeni nedeniyle ikinci sınıf muamele görmesi tarihimizde olmayan alçalma halidir. Kürt kökenli kardeşlerimiz istismar için gemi azıya almıştır. Kürt kökenli kardeşlerim siyasi üçkağıtçılara aldanmaz.


"HEDEP demek CHP demektir"

CHP genel başkanına tavsiyem ya hedep'i içlerine almaları ya da derhal hedep'e derhal katılmalarıdır. HEDEP demek CHP demektir. CHP ile PKK arasındaki teğet noktaları sayılamayacak kadar fazlalaşmıştır. Cumhur ittifakı İstanbul'da zilleti sallayıp indirecektir. Ankara'da Allah'ın izni ile son verecektir. CHP genel başkanı kulağını Kandil'e verdiği sürece hüsran ve hezimetten kurtulamayacak. Büyük siyasetçiler ne kötü tarihin ne de sinsi tezgahların esiri olur. Milletimiz tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirmesini bilecek siyasetçilere destek verecektir. Türk milleti cumhur ittifakında uzlaşacaktır. 125 günlük bir süre vardır. Çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.


Bölge istişare toplantılarımızın gerçekleşmesinde emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Alayınızı kutluyor, tam yol ileri diyorum.


Bizim yol haritamızda sabır, ahlak, adanmışlık, denge vardır. Dibi görünmeyen kuyulardan su içmemekten anladığımız bu olmuştur.


İhanetlere karşı uyanık olmazsak yıkım mukadderdir. Tedbirli olmazsak bozgun yakındır. Dağılmaya karşı güç birliğinin peşinden koşmalıyız. Zalimlere karşı mazlumların safında buluşmalıyız. Yanlışa karşı doğrunun şemsiyesi altında toplanmalıyız.

#Devlet Bahçeli
#MHP
#TBMM
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