MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 12 Ada çıkışı: Çalınmış mal sahibine mutlaka iade edilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup Toplantısı'nda konuştu.

#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

https://t.co/hcUZy3PY05 — Yeni Şafak (@yenisafak) May 31, 2022

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Millet bahçesinde fitne kazısına heves edenler yine kaybedecektir. Bunların meselesi ne ağaç, ne doğa, ne de çevre güzelliğidir.

Millet bahçesine fitne kazısına heves edenler yine emellerine oluşamayacak. Kimin sorunlu, kimin suçlu olduğu herkesin malumudur. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden yeni bir Gezi çıkarmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

İki ülke kırmızı kart cezalısıdır. Cezanın kalması için PKK kınanmalı, teröristler iade edilmelidir.

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OYNAT 02:45 Bahçeli'den 12 ada açıklaması: Çalınmış mal sahibine mutlaka iade edilmelidir Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Yunanistan'ı 12 adaları silahlandırması hakkında 'Bugünkü şartlarda Türkiye'ye 12 ada üzerinden silah gösterilmektedir. Adalar meselesi Türkiye ile Yunanistan arasında çözülmeyi bekleyen en ciddi sorunlardan birisidir. Bu soruna stratejik de baksak bize göre sonuç değişmeyecektir. Çalınmış mal sahibine mutlaka iade edilmelidir. Ya seve seve ya da zorlaya zorlaya adalet yerini bulacaktır' dedi. BiP'te paylaş

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12 Adalar açıklaması

Akdeniz ve Ege'de gerilimi tırmandıran Yunanistan ateşle oynamaktadır. ABD'nin Yunanistan'da kurduğu 9 askeri üs milli kimliğimize tehdittir. Miçotakis, vandal dedelerinden ders almamıştır. Anlaşılan denizin dibini canı tekrar çekmektedir.

OYNAT 00:38 Devlet Bahçeli: Miçotakis ve yönetimi denize dökülen vandal dedelerinden ders almamıştır MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki gösterdi. Bahçeli, 'Miçotakis ve yönetimi denize dökülen vandal dedelerinden ders almamıştır. Görünen ve karşımızdaki tablo budur.



Bu gafil zihniyetin anlaşılan odur ki denizin dibinin canı tekrar çekmektedir.' diye konuştu.

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12 ada konusu henüz kapanmamış yaramızdır ve 12 ada Türkiye'den ayak oyunlarıyla gasp edilmiştir. Bu adaları Çanakkale Boğazıyla İstanbul'un güvenliğinden ayrı düşünmek imkansızdır. Bugünkü şartlarda Türkiye'ye 12 ada üzerinden silah gösterilmektedir. Adalar meselesi Türkiye ile Yunanistan arasında çözülmeyi bekleyen en ciddi sorunlardan birisidir. Bu soruna stratejik de baksak bize göre sonuç değişmeyecektir. Çalınmış mal sahibine mutlaka iade edilmelidir. Ya seve seve ya da zorlaya zorlaya adalet yerini bulacaktır. Biz 13 adayı unutmadık unutmayacağız, bir gün nasılsa asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz.

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Suriye'ye harekat mesajı

Ezici harekat zorunlu hale gelmiştir. Tehdit nereden doğuyorsa oralar meşru hedeftir. Caniler temizlenmeli, en başta Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi muhtemel askeri harekatı bütün varlığı ile desteklemektedir.

Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş tepkisi

Sayın Kılıçdaroğlu, Demirtaş hasreti çekiyorsan, çok istekliysen biraz daha devam et, sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın, yere çulunu serersin.

Kılıçdaroğlu terör örgütünün safına girmiş, bölücülüğün fanatik savunucusu haline gelmiş ve siyasi amigoluğuna soyunmuştur.

Sayın Kılıçdaroğlu, şu gerçeği kafana sokacağım; sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir.

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Sayın Kılıçdaroğlu, senden Cumhurbaşkanı olmaz. Aziz milletimiz buna asla müsaade etmez etmeyecektir.