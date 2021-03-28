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POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 2023 talimatı

MHP lideri Bahçeli, Kurultay sonrası ilk MYK’da, 2023 seçimleri için çalışmaların başlatılması talimatı verdi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Bahçeliden 2023 talimatı
Devlet Bahçeli

Partisinin 13’üncü Olağan Kurultayı’nın ardından 2023 seçimleri için yakın çalışma ekibini belirleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, önceki gün partisinin ilk MYK ve MDK toplantısını yaptı. Edinilen bilgilere göre Bahçeli, kurmaylarına 2023 seçimleri için çalışmalara başlama talimatı verdi. Seçimlerin zamanında yapılacağını vurgulayan Bahçeli, bu kadrolarla 2024 yılındaki yerel seçimlere de gidileceğini belirtti. Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın kazanması için il il ilçe ilçe gezerek çalışılması gerektiğini belirtti.

MECLİS ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK

MHP lideri Devlet Bahçeli, önceki gün kurmaylarını topladı. Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısında Bahçeli’nin 13’üncü Olağan Kurultayı değerlendirdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Bahçeli kurultayın tamamlandığını belirterek bundan sonraki süreçte Meclis çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğine dikkati çekti. Bahçeli, 2023 seçimleri için MYK üyelerine çalışma talimatı verdi. Partiyi 2023’e taşıyacak kadroların belirlendiğine dikkati çeken Bahçeli, 2024 yerel seçimlerine de aynı kadro ile gidileceğini vurguladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yineleyen Bahçeli, seçimlerde Cumhur İttifakı’nın kazanması için “il il, ilçe ilçe sahada olun” talimatı verdi.

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