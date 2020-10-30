MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İzmir depremi sonrası ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İzmir'de yaşanan şiddetli depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

"Merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları olarak tespit edilen, Ege ve Marmara Bölgesi’nin geniş bir alanında hissedilen 6,6 şiddetindeki deprem milletimizi haklı olarak endişelendirmiştir. Bayraklı ve Bornova ilçelerimizde bazı binaların yıkıldığı da anlaşılmaktadır.

Deprem enkazı altında kalan vatandaşlarımızın yaralı olarak kurtarıldıkları yapılan açıklamalarla sabittir. Tesellimiz şu ana kadar can kaybına dair herhangi bir bilginin kamuoyuyla paylaşılmamasıdır. Dileğimiz hiçbir kardeşimizin hayatını kaybetmemesidir.

Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum. Niyazım odur ki, Allah milletimizi doğal afetlerden korusun, her türlü musibetten esirgesin."

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Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum. Niyazım odur ki, Allah milletimizi doğal afetlerden korusun, her türlü musibetten esirgesin. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) October 30, 2020

Deprem enkazı altında kalan vatandaşlarımızın yaralı olarak kurtarıldıkları yapılan açıklamalarla sabittir. Tesellimiz şu ana kadar can kaybına dair herhangi bir bilginin kamuoyuyla paylaşılmamasıdır. Dileğimiz hiçbir kardeşimizin hayatını kaybetmemesidir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) October 30, 2020

Merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları olarak tespit edilen, Ege ve Marmara Bölgesi’nin geniş bir alanında hissedilen 6,6 şiddetindeki deprem milletimizi haklı olarak endişelendirmiştir. Bayraklı ve Bornova ilçelerimizde bazı binaların yıkıldığı da anlaşılmaktadır. REKLAM October 30, 2020

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OYNAT 00:17 Enkazda kalanlar "Burda kimse var mı" çağrısına çığlıkla cevap verdi Yıkılan binalarda mahsur kalanları kurtarabilmek için vatandaşlar seferber oluyor. Vatandaşların enkaz çevresindeki 'Burada kimse var mı?' çağrısına depremzedeler çığlıkla karşılık verdi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:53 Canlı yayında enkaz altından kurtarılan kişinin sevdikleriyle kavuşma anı İzmir'de TRT Haber'in canlı yayın yaptığı esnada enkazdan iki kişi canlı olarak kurtarıldı. Enkaz altından çıkan kişinin sevdikleriyle kavuşma anı objektiflere yansıdı.

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