Gündem MHP lideri Bahçeli Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir
POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli: Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli Rusya destekli Esed güçleri tarafından yapılan kahpe saldırı sonrasında yazılı açıklamada bulundu. Bahçeli"Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir. MHP, hükümetin alacağı siyasi, askeri her kararın bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır." dedi.

Haber Merkezi AA
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin, hükumetin alacağı siyasi ve askeri her kararın bedeli ne olursa olsun yanında duracağını ve destekçisi olacağını belirterek, "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir." ifadelerini kullandı.

İdlib'de Türk askerlerine yönelik rejim tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli, Türkiye'nin İdlib kırsalında "Katil Esad unsurlarıyla zalim işbirlikçileri tarafından alenen ve alçak bir hava saldırısına maruz kaldığını" belirtti.

Caniler Ragaib Kandili'ni kana buladı

Bahçeli, "Allah korkusu taşımayan, insan sevgisi tanımayan caniler Regaib Kandili'mizi kana bulamışlardır. Derinleşen İdlib krizi milli bekamızı en üst düzeyde tehdit eden bir hüviyete bürünmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün ezberler tükenmiştir

Saldırıda 33 askerin şehit olduğunu, 32 askerin de yaralandığını anımsatan Bahçeli, "Elbette acımız çok büyüktür. Bundan sonra hiçbir bahanenin, hiçbir sözün itibarı, iradesi ve inandırıcılığı kalmamış, bütün ezberler bitmiş ve tükenmiştir." görüşünü savundu.

Devlet Bahçeli, açıklamasında şunları bildirdi:

İdlib'e harekat süratle icra edilmeli

"Rusya Federasyonu bizim tarafımızdan malum olan menfur ve meşum yüzünü bir kez daha göstermiş, Türkiye'ye karşı beslediği gizli husumeti açıkça ifşa etmiştir.Katil Esad cinayet ve rezaletleriyle resmen düşman kampa yerleşmiş, nefretin ve şiddetin yegane failine dönüşmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü askeri müdahale hakkını ve mücadele kararını haklı ve meşru görmektedir. Suriye hava sahasının Rusya tarafından açılıp açılmaması hükmünü tümden kaybetmiş, artık güç ve zor kullanmak kaçınılmaz bir mecburiyet haline gelmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, hükumetin alacağı siyasi ve askeri her karar, her uygulama, her tasarrufun bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır.Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir.Sınır kapılarının açılması da isabetli bir hamledir."

Türkiye kapıları açtı, Suriyeliler Avrupa’ya yürüyor
OYNAT 00:00
Türkiye kapıları açtı, Suriyeliler Avrupa’ya yürüyor
Türkiye Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurdu. Karar sonrası mülteciler sınırdan geçmeye başladı. Sınırdan geçerken görüntülenen sığınmacılar kameralara yansıdı.

Suriye rejimine bomba yağdırıldı
OYNAT 00:00
Suriye rejimine bomba yağdırıldı
İdlib'deki operasyonlarda büyük darbe vurulan Suriye rejimi askerlerine bomba yağdırıldı. O anlar anbean kaydedildi.


Karşımıza kim çıkarsa çıksın doğduğuna pişman edilmeli

Gelişmelerin silahlı çatışmadan sıcak savaşa dönüşme konusunun Türkiye'nin meselesi olmaktan çıktığına işaret eden Bahçeli, "Kan döken rejim unsurlarının bulundukları her yerde cezalandırılmaları Türk tarihine ve maşeri vicdana karşı ertelenemez bir sorumluluk halini almıştır.Sonunu hazırlayan şerefsiz Esad hain ve hunhar saldırılarının karşılığını en ağır şekilde almalı, Türk milletine silah çevirmenin, bomba atmanın sonuçlarına acı şekilde muhatap olmalıdır.Milli güvenliğimizi temin maksadıyla bulunduğumuz alanlarda karşımıza kim çıkarsa çıksın doğduğuna pişman edilmeli, bunun gereği can pahasına yapılmalıdır.Bugünkü oldukça hassas ve nazik dönemde, siyasi polemiklerle oyalanmak, ahlaken sorunlu tartışmalarla meşgul olmak vatanseverlikle, Türkiye sevgisiyle asla tavzih ve tevil edilemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, günün bir ve beraber olma, birlikte aynı cephede, aynı şuur ve ruhta buluşma günü olduğunu belirterek, "Kimin hangi siyaset anlayışının, hangi fikri ve ideolojik akımın mensubu olduğunun bir önemi elbette kalmamıştır.'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' ilkesinde cesaretle kucaklaşmak mühim ve müessir bir zorunluluktur.Bütün Türk vatandaşlarının seferberlik ruhuyla yeni bir Milli Mücadele ortak paydasında kenetlenmeleri mukadderatımıza istikamet çizecek istiklal ve istikbal meselesidir.Esad ya pişman olup teslim bayrağını çekecek ya da bombaladığı topraklar ona ve çetesine mezar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Saldırı aynı zamanda NATO'ya yapılmıştır

Türkiye'nin bir NATO müttefiki olduğuna işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yapılan saldırılar aynı zamanda bütün NATO üyelerine yapılmıştır.İçinden geçtiğimiz süreç, herkes ve NATO üyesi her ülke için samimiyet ve iyi niyet testidir.Türkiye şehitlerini sahip çıkarak dökülen kanları yerde bırakmayacaktır.Muzaffer Türk milleti, Allah'ın izniyle melaneti devirecek, hainleri yerle yeksan edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin egemenlik haklarının muhafazasıyla birlikte güvenlik ihtiyaçlarının fedakarlıkla karşılanacağına inanmakta, hükumete ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine sonuna kadar güvenmektedir.Biriz, diriyiz, hep birlikte güçlüyüz, aşılmaz son kaleyiz.Yılgınlık yoktur, umutsuzluk yoktur, taviz ve teslimiyet söz konusu bile edilemeyecektir."

  • Bahçeli, şehitlere Allah'tan rahmet ve yaralılara şifa dileyerek, "Şehitler hepimizindir, alınacak intikam hepimizin namusuna emanettir.Başımız sağolsun, vatan sağolsun, zalimlere, hainlere lanet olsun." açıklamasında bulundu.

Bahçeli, İdlib'den gelen şehit haberleri üzerine partisinin genel merkezine gitti
GÜNDEM
Bahçeli, İdlib'den gelen şehit haberleri üzerine partisinin genel merkezine gitti

NATO'dan İdlib açıklaması: Rusya'ya saldırılara son ver çağrısı
DÜNYA
NATO'dan İdlib açıklaması: Rusya'ya saldırılara son ver çağrısı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'den gelen göçü durduramıyoruz
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'den gelen göçü durduramıyoruz

Bakanlardan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
GÜNDEM
Bakanlardan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
Acımız çok büyük

Acımız çok büyük

​Mehmetçiğin üsse çevirdiği iki bina alçakça vuruldu...
Şehit sayımız 33e yükseldi

Şehit sayımız
33'e yükseldi

​İdlib'deki alçak saldırılarda 35 de yaralımız var.
İntikamnamus borcu

İntikam
namus borcu

Bahçeli: Şerefsiz Esad hain ve hunhar saldırılarının karşılığını almalı.
Yerle bir edildi!

Yerle bir edildi!

İdlib'den sıcak görüntüler... Şehitlerimizin intikamı böyle alınıyor.
Bedelini ağır ödeyecekler

Bedelini ağır ödeyecekler

​Fuat Oktay: Esad tarihe bir savaş suçlusu olarak geçecek.
FETÖ'yü<br>Masonlar kurdu

FETÖ'yü
Masonlar kurdu

​Şükran Özkaya'nın arşivinden çıkan belgeler gerçeği ortaya çıkardı.
Bizzat yönetiyor!

Bizzat yönetiyor!

Kara ve hava harekatı yerinde idare ediliyor.
6 saat sürdü!

6 saat sürdü!

Kritik zirve hain saldırı sonrasında toplandı.
'Katil Rusya!'

'Katil Rusya!'

Hain saldırı sonrasında Rus konsolosluğu önünde protesto
Havadan ve karadan vuruyoruz!

Havadan ve karadan vuruyoruz!

Güvenlik Zirvesi'nde alınan kararlar açıklandı
Diri diri yaktılar

Diri diri yaktılar

​Irkçı Hindu çetelerden bir vahşet daha: 35 ölü
Umreye<br>korona engeli

Umreye
korona engeli

​Diyanet paraların hemen iade edileceğini açıkladı.
ABD'den <br>ilk açıklama

ABD'den
ilk açıklama

Alçak saldırı sonrası "NATO" vurgusu...
NATO nihayet<br> bir ses verdi!

NATO nihayet
bir ses verdi!

İdlib'deki alçak saldırı sonrası zoraki açıklama.
Türkiye kapıları açtı

Türkiye kapıları açtı

Türkiye, ​kara ve deniz geçişlerini durdurmayacak.
Bomba yağdırdık!

Bomba yağdırdık!

İdlib'de rejim askerlerine ağır darbe vuruldu.
Suriye'den göçü <br>durduramıyoruz

Suriye'den göçü
durduramıyoruz

Mülteci kararı ardından AK Parti'den açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.