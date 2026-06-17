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MHP Lideri Bahçeli ile CHP'li Tanrıkulu ile bir araya geldi: Memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik

MHP Lideri Bahçeli ile CHP'li Tanrıkulu ile bir araya geldi: Memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik

19:3917/06/2026, Çarşamba
IHA
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Bahçeli, makamında Tanrıkulu'nu kabul etti.
Bahçeli, makamında Tanrıkulu'nu kabul etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, makamında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı. Görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Tanrıkulu, "Devlet Bahçeli’yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile bir araya geldi.

Milletvekili Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Bahçeli’yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim. Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



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