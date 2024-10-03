MHP lideri Bahçeli'den Davutoğlu'na: Bu dönemde Türkiye'nin sizin birikiminize ihtiyacı var

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gölge düşürmek için CHP'nin oluşturduğu trol ordusunda ismi geçen ve sosyal medyada kendisini 'asker' gibi gösteren 'militerdoktrin1' adlı hesaptan açık açık ayaklanma çağrısı yapıldı. Söz konusu paylaşımda haklarında soruşturma başlatılan kılıç çeken teğmenlerin ihraç edilmesi durumunda 'kıyameti kopartın' tehdidinde bulunuldu. Söz konusu hesabın 2023 seçimlerini etkilemek için CHP tarafından oluşturulan 'trol ordusu'nda yer aldığı da ortaya çıktı.