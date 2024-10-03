MHP lideri Bahçeli'den Davutoğlu'na: Bu dönemde Türkiye'nin sizin birikiminize ihtiyacı var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ayak üstü sohbet etti. Bahçeli, Davutoğlu'na "Bu dönemde sizin birikiminize Türkiye’nin ihtiyacı var. Televizyonlarda yaptığınız yorumlar oldukça etkileyiciydi memnun kaldım" dedi. Davutoğlu ise "Her zaman, elimizden ne geliyorsa yapıyoruz" cevabını verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2 aylık aranın ardından 28. yasama dönemi açılış töreniyle birlikte çalışmalara başladı.
Cumhurbaşkanı, DEM Partisi milletvekili hariç, tüm milletvekilleri tarafından ayakta karşılandı. CHP'li vekiller de bu toplantıda ilk kez ayağa kalktı.
Bahçeli ve Davutoğlu arasında dikkat çeken diyalog
"Birikiminize Türkiye’nin ihtiyacı var"
Özgür Özel ile de selamlaştı: Birbirimizi kırmıyoruz inşallah
Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli resepsiyonda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de selamlaştı.