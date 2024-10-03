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MHP lideri Bahçeli'den Davutoğlu'na: Bu dönemde Türkiye'nin sizin birikiminize ihtiyacı var

MHP lideri Bahçeli'den Davutoğlu'na: Bu dönemde Türkiye'nin sizin birikiminize ihtiyacı var

Lokman Özdemir
12:563/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Devlet Bahçeli - Ahmet Davutoğlu - Özgür Özel
Devlet Bahçeli - Ahmet Davutoğlu - Özgür Özel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ayak üstü sohbet etti. Bahçeli, Davutoğlu'na "Bu dönemde sizin birikiminize Türkiye’nin ihtiyacı var. Televizyonlarda yaptığınız yorumlar oldukça etkileyiciydi memnun kaldım" dedi. Davutoğlu ise "Her zaman, elimizden ne geliyorsa yapıyoruz" cevabını verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2 aylık aranın ardından 28. yasama dönemi açılış töreniyle birlikte çalışmalara başladı.


Başkan Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasının ardından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da Genel Kurul’a katıldı.

Cumhurbaşkanı, DEM Partisi milletvekili hariç, tüm milletvekilleri tarafından ayakta karşılandı. CHP'li vekiller de bu toplantıda ilk kez ayağa kalktı.



Bahçeli ve Davutoğlu arasında dikkat çeken diyalog


Renkli görüntülere sahne olan törenin ardından düzenlenen Meclis resepsiyonunda MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
ile Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu
’nun ayak üstü sohbeti dikkat çekti.


"Birikiminize Türkiye’nin ihtiyacı var"


El sıkışan Ahmet Davutoğlu ve Devlet Bahçeli birbirleriyle selamlaştı. MHP Lideri Bahçeli Davutoğlu’na Filistin ve Gazze meselesi hakkında
"Bu dönemde sizin birikiminize Türkiye’nin ihtiyacı var. Televizyonlarda yaptığınız yorumlar oldukça etkileyiciydi memnun kaldım"
dedi.

Davutoğlu ise Bahçeli'ye
"Her zaman her zaman. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz."
şeklinde cevap verdi.

Özgür Özel ile de selamlaştı: Birbirimizi kırmıyoruz inşallah


Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli resepsiyonda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de selamlaştı.





Özel'in elini sıkan Bahçeli
"Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten ifade etmemiz gereken şeyler olabiliyor"
ifadelerini kullandı.

"Önemli olan sevgi saygı"


Özel ise Bahçeli'nin sözlerine
"Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgide eksiklik göstermemek"
şeklinde cevap verdi.


#Devlet Bahçeli
#Ahmet Davutoğlu
#TBMM

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