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MHP lideri Bahçeli'den Kenan Işık için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden sunucu, sinema ve tiyatro oyuncusu Kenan Işık için taziye mesajı paylaştı. Bahçeli, mesajında, "Türk tiyatrosunun ve aynı zamanda televizyon ekranlarının duayen ismi Sayın Kenan Işık’ın uzun bir tedavi sürecinin hitamında ebediyete irtihalinden büyük bir üzüntü duydum. Merhum Işık’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Türk tiyatro camiasına sabır ve baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun inşallah." dedi.

Halil Akkoç
13:09 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:09 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden sunucu, sinema ve tiyatro oyuncusu Kenan Işık için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Bahçeli, mesajında, "Türk tiyatrosunun ve aynı zamanda televizyon ekranlarının duayen ismi Sayın Kenan Işık’ın uzun bir tedavi sürecinin hitamında ebediyete irtihalinden büyük bir üzüntü duydum. Merhum Işık’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Türk tiyatro camiasına sabır ve baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

#Devlet Bahçeli
#Kenan Işık
#Türk tiyatrosu
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