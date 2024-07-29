MHP lideri Bahçeli'den Kenan Işık için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden sunucu, sinema ve tiyatro oyuncusu Kenan Işık için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Bahçeli, mesajında, "Türk tiyatrosunun ve aynı zamanda televizyon ekranlarının duayen ismi Sayın Kenan Işık’ın uzun bir tedavi sürecinin hitamında ebediyete irtihalinden büyük bir üzüntü duydum. Merhum Işık’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Türk tiyatro camiasına sabır ve baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.