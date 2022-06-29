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POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli'den Madrid mutabakatına övgü

NATO Liderler Zirvesi'nde dün kritik bir anlaşmaya imzalar atıldı. İsveç ve Finlandiya ülkelerindeki terör örgütlerine destek vermemeye taahhüt etti. Dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili ilgili bir övgü de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın Dışişleri Bakanları eliyle imza altına alınan muhtıra metni, ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
MHP lideri Bahçeliden Madrid mutabakatına övgü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de dün kritik bir anlaşmaya imzalar atıldı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı dörtlü görüşme gerçekleştirildi. Anlaşma sonrası, söz konusu İskandinav ülkelerindeki terör örgütünün faaliyetlerine izin verilmemesi, silah ambargolarının kaldırılması ve iade taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesi gibi maddelerin yer aldığı bildiri üzerinde anlaşma sağlandı.

Bahçeli'den övgü dolu sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın Dışişleri Bakanları eliyle imza altına alınan muhtıra metni, ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

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