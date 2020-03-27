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POLİTİKA

MHP Lideri Devlet Bahçeli koronavirüsten kurtulmanın üç yolunu açıkladı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, koronavirüsle ilgili açıklama yaptı. Salgınla yapılan mücadeleye değinen Bahçeli, "Bu süreçte tavsiyelere uymak, telaşa kapılmamak, birbirimize güvenip inanmak yegâne çare ve çözümdür" dedi. Bahçeli, aşı, bağışıklık zamanla mutasyon uğrayabileceğini kaydetti.

Haber Merkezi DHA
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Lideri Devlet Bahçeli, koronavirüsle ilgili açıklaması şöyle:

Elbette aklın, bilimin ve duanın gücüyle virüs salgınına direniyor, engel olmaya, önünü kesmeye çabalıyoruz. Kaldı ki mücadeleyi mutlaka kazanacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte tavsiyelere uymak, telaşa kapılmamak, birbirimize güvenip inanmak yegâne çare ve çözümdür.

Ya etkin bir aşı bulunacak, ya insanlar virüse karşı bağışıklık kazanacak, ya da virüs tıpkı SARS hastalığı gibi zamanla mutasyona uğrayıp bulaşma özelliğini kaybedecektir. Bir dördüncü yol şimdilik yoktur. Doğru mücadele, doğru tedavi, doğru süreç yönetimiyle mümkündür.


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