MHP’de iş insanı ağırlığı

14 Mayıs seçimlerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’na adaylarını sunan MHP’nin 600 kişilik listesinde renkli isimler yer aldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin kurmay kadrosunu koruduğu MHP, listesinde 90 kadına yer açtı. 18-25 yaş aralığında 8 genç listede kendine yer buldu. 26-40 yaş aralığında 195 aday, 45-55 yaş aralığında 290, 55 yaş üstünde ise 115 kişi aday gösterildi. 16 engelli da listeye girdi. Adayların yüzde 70’i en az lisans, yüzde 30’u ise lise ve dengi okul mezunu. Adayların arasında 64 avukat, 8 çiftçi, 155 iş insanı, 2 gazeteci, 4 ev hanımı, 19 akademisyen, 1’i emekli 3 polis memuru şans buldu.