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MHP’de iş insanı ağırlığı

Milletvekili aday listelerini kamuoyu ile paylaşan MHP, 81 ilin tamamında aday gösterdi. MHP'nin YSK'ya sunduğu 600 kişilik listede renkli isimler yer aldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin kurmay kadrosunu koruduğu MHP, listesinde 90 kadına yer açtı. Listede ayrıca 155 iş insanı aday gösterildi.

Mehmet Güney
Resul Ekrem Şahan
Uğur Duyan
04:00 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
MHP Genel Merkezi.

MHP Genel Merkezi.

14 Mayıs seçimlerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’na adaylarını sunan MHP’nin 600 kişilik listesinde renkli isimler yer aldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin kurmay kadrosunu koruduğu MHP, listesinde 90 kadına yer açtı. 18-25 yaş aralığında 8 genç listede kendine yer buldu. 26-40 yaş aralığında 195 aday, 45-55 yaş aralığında 290, 55 yaş üstünde ise 115 kişi aday gösterildi. 16 engelli da listeye girdi. Adayların yüzde 70’i en az lisans, yüzde 30’u ise lise ve dengi okul mezunu. Adayların arasında 64 avukat, 8 çiftçi, 155 iş insanı, 2 gazeteci, 4 ev hanımı, 19 akademisyen, 1’i emekli 3 polis memuru şans buldu.

7 KADIN LİSTE BAŞI

7 kadın liste başı aday yapıldı. Nur Aybüke Baybaş Kırklareli, oyuncu Özlem Balcı Muğla, Deniz Depboylu Aydın, Nilgün Dalkılıç Tunceli, Zuhal Karakoç Dora Kahramanmaraş, Pelin Yılık Çankırı, Filiz Kılıç Nevşehir’den birinci sıradan aday oldu. 4 ev hanımına listelerden yer veren MHP, Sakarya’da Nesrin Burnazoğlu’nu, Edirne’de Hatice Ser’i, Diyarbakır’da Gülşah Süvarioğlu’nu ve İlknur Yılmaz’ı aday gösterdi. Depremin vurduğu illerde inşaat mühendisleri aday oldu. Hatay’da mevcut Hatay Milletvekili İnşaat Mühendisi Lütfi Kaşıkçı ilk sırada yer aldı. Elazığ birinci sıradan da inşaat mühendisi Semih Işıkver aday oldu.



#MHP
#Seçim
#Milletvekili adayları
#Cumhur İttifakı
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