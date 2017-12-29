MHP'den Erdoğan'ın 'limon sıkmayın' sözlerine cevap

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim ittifakıyla ilgili "Bu konuda herkes konuşmamalı" sözlerine ilişin, "Sayın Cumhurbaşkanı söylediği çok doğru. Bu iş koro halinde olmaz solo olur. Günü gelince liderlerin vermesi gereken kararlardır" dedi.

Karakaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, demokratik sistemlerde, seçmen eğilimlerinin yanıltıcı ve aldatıcı araştırma sonuçlarıyla manipüle edilmesinin kamu düzenine karşı işlenen büyük bir suç olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Size ne kardeşim

Afrika turunu tamamlayıp yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken MHP ile ittifak konusuna da açıklık getirdi. Erdoğan, AK Partili vekilleri uyararak "Size ne kardeşim! Sürece limon sıkmayın. Bu konuda kimlerin konuşacağı bellidir" dedi.

"Arsızlıklarını kamuoyundan utanmadan sürdürüyorlar"

Türkiye'de kamuoyu araştırmalarının yapılmasına ve sonuçlarının yayınlanmasına ilişkin bir düzenleme olmadığını dile getiren Karakaya, "Araştırmacı ve araştırma şirketleri tarafından yapılan hata ve hatta hilelere karşı kamuoyu ve siyasal kurumlar tamamen korumasızdır. Birçok firma yüzde 30 ve 40'Iarı bulan hatalarla sonuçlanan araştırma arsızlıklarını kamuoyundan utanmadan sıkılmadan hala sürdürmektedirler." dedi.

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MHP'nin, bu konularda üzerine en fazla oynanan siyasi kurum olduğunu belirten Karakaya, son 6 genel ve 4 yerel seçim sonuçları ile seçim öncesinde yayınlanan anketlerinin bunun kesin kanıtı olduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanı çok doğru söylüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ittifakla ilgili "Bu konuda herkes konuşmamalı" sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Karakaya, "Sayın Cumhurbaşkanı söylediği çok doğru. Bu iş koro halinde olmaz solo olur. Günü gelince liderlerin vermesi gereken kararlardır." dedi.