MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den kendisini kışkırtmaya çalışan Barış Atay'a sert sözler: Türkiye’ye hançer sokmak için kuyruğa girmiş bir haysiyet yoksunusun

Geçtiğimiz gün komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda Türkiye’nin yangınları söndürmekte 'aciz olduğu' algısını yaymak için “Help Turkey” (Türkiye’ye yardım edin) başlığıyla başlatılan kampanyayı savunmuş, MHP'li İzzet Ulvi Yönter ise kendisine cevap vererek, "Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma, çünkü düşmüşsün düşeceğin kadar." ifadelerini kullanmıştı.

İki isim arasında devam eden tartışmaya bugün Türkiye İşçi Partisi (TİP) vekili Barış Atay da dahil oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'i tahrik eden Atay'a cevap ise gecikmedi.

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'BARIŞ ATAY TERÖRİZMİN MAZBATA ALMIŞ HALİDİR!'

Sert sözleriyle Atay'ı yerden yere vuran Yönter, "Kim kiminle yürüyor bellidir! Barış Atay, terörizmin mazbata almış halidir! Türkiye’ye hançer sokmak için kuyruğa girmiş haysiyet yoksunudur! Ha dağdaki eşkıya ha senin gibi Meclis’e yuvalanmış müptezeller...Aranızda hiçbir fark yoktur... Sana bakınca görülen sadece ihanettir!" ifadelerini kullandı.

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Kim kiminle yürüyor bellidir! Barış Atay, terörizmin mazbata almış halidir! Türkiye’ye hançer sokmak için kuyruğa girmiş haysiyet yoksunudur! Ha dağdaki eşkıya ha senin gibi Meclis’e yuvalanmış müptezeller...Aranızda hiçbir fark yoktur...Sana bakınca görülen sadece ihanettir! https://t.co/n8d2zVhLPZ — İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) August 8, 2021

GÜNDEM 'Help Turkey' provokasyonunu savunan Şahan Gökbakar'a MHP'den tepki: Boş kafanın almadığı işlere karışma