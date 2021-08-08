Gündem MHPli İzzet Ulvi Yönterden kendisini kışkırtmaya çalışan Barış Ataya sert sözler Türkiyeye hançer sokmak için kuyruğa girmiş bir haysiyet yoksunusun
ANKARA

MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den kendisini kışkırtmaya çalışan Barış Atay'a sert sözler: Türkiye’ye hançer sokmak için kuyruğa girmiş bir haysiyet yoksunusun

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile komedyen Şahan Gökbakar arasındaki 'Help Turkey' tartışmasına, provokatif söylemleriyle bilinen Türkiye İşçi Partisi (TİP) vekili Barış Atay da dahil oldu. Atay'ın Yönter'i hedef alan sözlerine ise cevap gecikmedi. Yönter, kendisini kışkırtmaya çalışan Atay hakkında, "Terörizmin mazbata almış halidir. Türkiye’ye hançer sokmak için kuyruğa girmiş haysiyet yoksunudur. Ha dağdaki eşkıya ha senin gibi Meclis’e yuvalanmış müptezeller. Aranızda hiçbir fark yoktur. Sana bakınca görülen sadece ihanettir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​MHPli İzzet Ulvi Yönterden Şahan Gökbakar tartışmasında kendisini kışkırtmaya çalışan Barış Ataya sert sözler: Türkiye’ye hançer sokmak için kuyruğa girmiş bir haysiyet yoksunusun
İzzet Ulvi Yönter

Geçtiğimiz gün komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda Türkiye’nin yangınları söndürmekte 'aciz olduğu' algısını yaymak için “Help Turkey” (Türkiye’ye yardım edin) başlığıyla başlatılan kampanyayı savunmuş, MHP'li İzzet Ulvi Yönter ise kendisine cevap vererek, "Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma, çünkü düşmüşsün düşeceğin kadar." ifadelerini kullanmıştı.

İki isim arasında devam eden tartışmaya bugün Türkiye İşçi Partisi (TİP) vekili Barış Atay da dahil oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'i tahrik eden Atay'a cevap ise gecikmedi.

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Sert sözleriyle Atay'ı yerden yere vuran Yönter, "Kim kiminle yürüyor bellidir! Barış Atay, terörizmin mazbata almış halidir! Türkiye’ye hançer sokmak için kuyruğa girmiş haysiyet yoksunudur! Ha dağdaki eşkıya ha senin gibi Meclis’e yuvalanmış müptezeller...Aranızda hiçbir fark yoktur... Sana bakınca görülen sadece ihanettir!" ifadelerini kullandı.

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