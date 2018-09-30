Bahçeli: Ekonomik haçlı seferiyle karşı karşıyayız

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da düzenlenen seçim stratejileri kampında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçimlerden sonra Türkiye'den taviz koparmaya çalışan malum odaklar çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Döviz kurları üzerinden baskı kurdular, Türkiye'ye ekonomik savaş açtılar. Hükümetin yerinde müdahaleleriyle toz bulutu dağıldı.

"Trump'ın emellerinden farksız"

Türk milleti özlediği refaha muhakkak ulaşacaktır. Kurt, kışı geçirir geçirmesine de yediği ayazı unutmaz.

Ekonomideki yaprak dökümünden medet ummak insani değildir. Aynı gemide, aynı siperde olduğumuzu pek çok defa dile getirdik.

Türkiye'nin bu halinden medet ummak ve sevinç duymak su katılmamış alçaklıktır. Türkiye bunları yaşarken 'hükümet yıpranır mı' payesine katılmak Trump'ın emellerinden farksızdır.

"CHP gibi olamayız"

Biz CHP gibi olamayız. Biz varlığını Türk milletinde bulan Türk milliyetçileriyiz. Ülke batarsa bundan kimsenin kazançlı çıkmayacağını görür ve söyleriz.

Cumhurun ittifak tercihine sadakat gösteririz. Millet ne diyor ona bakarız.

7 düvel karşımızda ip gibi dizilse de biz vatanımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Hükümeti, zalimler karşısında destekleyecek, göğsümüzü siper edeceğiz.

"Üçüncü evreye geçiş sağlandı"

TBMM'de yeni yasama yılı yarın başlayacak. 24 Haziran'la birlikte yeni sistem resmen uygulamaya geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti üçüncü evreye geçiş sağlamıştır.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yaşananlar, FETÖ ile PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele, ekonomideki normalleşme ve dengenin iradesi, 24 Eylül 2018 tarihinde sunduğumuz şartlı ceza indirimi kanun teklifi, 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin politikalar bundan sonraki sürecin mihenk taşları olacaktır.

Türkiye makus tarihini değiştirecektir çünkü buna mecburdur.

BM toplantısı aslında küresel kopuşun görünmesi açısından dikkat çekici olmuştur.

"Erdoğan yüzlerine söyledi"

Erdoğan'ın muhataplarının yüzüne baka baka yaptığı sistem eleştirisi Türkiye'nin haklı ve meşru duruşunu hafızalara kazımıştır.

BM toplantısıyla birlikte Sayın Erdoğan'ın Almanya temasları da değerlendirilecektir.

12 Mayıs'ta yaptığım af konusundaki çağrı, kanun safhasına geçmiştir. Her vaadimizin isabetle gerçekleşmesi için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. Kararlıyız, başaracağız.

Türkiye, tutuklu ve hükümlü konusunda Avrupa'da ilk sırada, dünyada 7. sıradadır. Bu endişe vericidir.

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"Çakıcı affı diyenler acele ediyor"

Cezaevindekiler de insandır. Terör suçluları, cinsel istirmacılar ve katiller bizim teklifimizin dışındadır.

Biz bir defalığına infaz sürelerinde şartlı olarak 5 yıllık indirim öneriyoruz. Amacımız iç barışa katkı sağlamak, yeni sistemde toplumsal kucaklaşmayı sağlamak, birikme ve yığılmaları sadeleştirmek, FETÖ'nün tahribatını gidermek, kader mahkumlarını şartlı da olsa sahiplenmektir. Teklifimiz ne genel ne de özel aftır. Rahşan Affı, Çakıcı Affı, nitelikli çoğunluk, Anayasa Mahkemesi diyenler acele konuşanlardır.

Diyorlar ki uyuşturucu tacirleri, çeteler ve suç örgütleri de affedilecek. MHP'ye kimse uyuşturucu konusunda ayar veremez, söz söyleyemez.

Kalemlerini silah gibi kullanan zavallıların bizi tenkide kalkışmaları gerzekliktir.

Kader mahkumlarını ne yapalım? Kamyonlara doldurup uçurumdan aşağı mı atalım? Kanayan yarayı görmezden mi gelelim? Baklava çalan çocuğa diklenenler, baklavacı FETÖ'cülerin yurtdışına kaçmasına sessiz kalarak bize ne anlatmak istiyor?

Teklifimiz konuşulsun, TBMM'de müzakere edilsin, toplumsal rahatlanma sağlansın. Sosyal boyutlarını da düşünüyoruz bu işin. Mağdurlar üzerindeki travmaları da değerlendiriyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz.

"İttifak başka teklifimiz başkadır"

Kişilere karşı işlenen suçlarda devlet affedici olamaz diyor Sayın Erdoğan. Kişilere karşı işlenen suçları kişiler affederse o zaman adalet ve hukuka gerek kalacak mıdır? Katil, mağdurların hoşgörüsünü kazansa bile kamu bunun peşini bırakacak mıdır? Hedef ve niyetimiz bellidir.

Bizim ittifakımız ile indirim teklifimiz başkadır. Bu ikisine dair gelişmeleri aynı yerden ele almak fitneciliktir.

MHP, 2019'daki yerel seçimlere derin anlamlar yüklemektedir. Gümlük siyasi ölçülerle bu olaya yaklaşmıyoruz. Beka üzerinden bu konuya bakıyoruz. Cumhur İttifakı'nın kazanan olmasını ümit ediyoruz.

MHP, hiç kimseye muhtaç ve mecbur değildir. Bizim derdimiz Türkiye'dir, Türk milletidir. Özgül ağırlığımız, siyasi temsilimizin çok üstündedir. Önce ülkemiz, sonra partimiz dedik, dibi görülmeyen kuyulardan su içmedik.

İstanbul'da aday çıkarmayacağız, sözümüzden caymayacağız. Bu kararımızı İstanbul'dan vazgeçmek olarak gören zeka özürlülerin yüzüne bakmayacağız. AK Parti ve MHP heyetleri görüşmeler elbette yapacaktır, bunlar resmidir.

Aday seçimlerimiz merkez yoklamalar üzerinden yapılacaktır. Başkan yardımcılarımız bu konularda eş güdümlü çalışacaktır.

Bahçeli, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekonomide ABD'li şirket Mckinsey ile çalışılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

CHP'de bu konuyla ilgili açıklama yapan şahsiyet, Kemal Derviş ile ilişkisi kamuoyuna açıklarsa iyi olur.