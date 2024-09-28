Miçotakis Ege’deki sorunları çözeceğini söyledi

“Dolayısıyla burada şu anda Japonya, Çin, bizler, Almanya vesaire gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu an itibarıyla daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesirleri de söz konusu değil. Şu anda Türkiye olarak biz de daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok ve daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi bir hesapları yok. 15 geçici üyenin zaten hiçbir bu noktada yapacağı bir iş söz konusu değil.”