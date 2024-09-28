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Miçotakis Ege’deki sorunları çözeceğini söyledi

Miçotakis Ege’deki sorunları çözeceğini söyledi

04:0028/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Eylül'de BM 79. Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Eylül'de BM 79. Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le gelecek yılın başında yapacakları toplantıda Ege'de yaşanan sorunların da masaya yatırılacağını belirtti. Cuma namazı çıkışında konuşan Erdoğan, “Ege'de yaşanan bazı malum sıkıntılar ve bu konuları da Sayın Başbakan masaya yatıracağını ve bu sorunu da çözeceğini bizlere ifade etti” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le Ege’deki sorunları görüştüğünü belirterek
“Ege'deki yaşanan bazı malum sıkıntılar ve bu konuları da sayın başbakan masaya yatıracağını ve bu sorunu da çözeceğini bizlere ifade etti”
dedi.

Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler’e (BM) daimi üyelilik ve BM’nin yapısındaki değişiklikle ilgili konuştu.

5 ÜYE ADETA DÜNYAYI YÖNETİYOR

BM'nin olması gereken yapısı hakkında tavsiyelerinin ne olduğu sorulan Erdoğan, şunları söyledi: “
Her şeyden önce ‘Dünya beşten büyüktür’ derken bizim ısrarla üzerinde durduğumuz konu 5 daimi üye ve bunun yanında biliyorsunuz 15 geçici üye. Bu daimi üyelerin konumu, iki dudak arasında her kararı rahatlıkla onlar verebiliyor. 15 geçici üyenin ise burada herhangi bir tesiri söz konusu değil ve bu 5 daimi üye şu an itibarıyla dünyayı adeta yöneten, idare eden ülkeler konumunda
.”

BİZİ ÜYE YAPMA DERTLERİ YOK

“Dolayısıyla burada şu anda Japonya, Çin, bizler, Almanya vesaire gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu an itibarıyla daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesirleri de söz konusu değil. Şu anda Türkiye olarak biz de daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok ve daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi bir hesapları yok. 15 geçici üyenin zaten hiçbir bu noktada yapacağı bir iş söz konusu değil.”

YILIN BAŞINDA GÖRÜŞECEĞİZ

BM 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le görüşmesindeki konu başlıkları ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın yapılacağı tarihin sorulması üzerine Erdoğan, “
Önümüzdeki yılın başında bu Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nı yapacağız. Şu anda benim büyükelçi konumunda Çağatay (Erciyes) Bey muhatabıyla görüşmelerini sürdürüyor. Muhatabıyla yaptığı görüşmeler neticesinde de önümüzdeki yılın başında büyük ihtimalle bir araya gelme durumumuz olacak
” dedi.

BU KONUYU MASAYA YATIRACAĞIZ

Yunanistan güvenlik botlarının Bodrum ve Datça'ya yaklaşmasına dair görüntülerle ilgili de konuşan Erdoğan,
“O bir araya gelişimizde de bu konuyu masaya yatıracağız. Ağırlıklı olarak gerek bu Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı gerekse bu
Ege'deki yaşanan bazı malum sıkıntılar ve bu konuları da Sayın Başbakan masaya yatıracağını ve bu sorunu da çözeceğini bizlere ifade etti
” diye konuştu.

PAŞİNYAN’IN YAKLAŞIMI OLUMLU

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la New York'taki görüşmesi hatırlatılan Erdoğan, "
Daha çok tabii Paşinyan'la olan görüşmede öne çıkan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki yaşanan sıkıntılardı ve bu konularda Paşinyan'ın olumlu yaklaşım içerisinde olduğunu gördüm. Temennimiz odur ki bu yaklaşımı bir araya gelmek suretiyle çözmektir. Bu konuyla Azerbaycan'ın da anlayış içerisinde olduğunu biliyorum. Bu iki ülke, bu yaklaşımı ortaya koyarak bu sorunu inşallah çözerler
" ifadesini kullandı.

İzetbegoviç'i kabul etti

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabul, basına kapalı gerçekleşti.



#Diplomasi
#Yunanistan
#Recep Tayyip Erdoğan
#Miçotakis

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