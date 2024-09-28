Miçotakis Ege’deki sorunları çözeceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le gelecek yılın başında yapacakları toplantıda Ege'de yaşanan sorunların da masaya yatırılacağını belirtti. Cuma namazı çıkışında konuşan Erdoğan, “Ege'de yaşanan bazı malum sıkıntılar ve bu konuları da Sayın Başbakan masaya yatıracağını ve bu sorunu da çözeceğini bizlere ifade etti” dedi.
Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler’e (BM) daimi üyelilik ve BM’nin yapısındaki değişiklikle ilgili konuştu.
5 ÜYE ADETA DÜNYAYI YÖNETİYOR
BİZİ ÜYE YAPMA DERTLERİ YOK
“Dolayısıyla burada şu anda Japonya, Çin, bizler, Almanya vesaire gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu an itibarıyla daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesirleri de söz konusu değil. Şu anda Türkiye olarak biz de daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok ve daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi bir hesapları yok. 15 geçici üyenin zaten hiçbir bu noktada yapacağı bir iş söz konusu değil.”
YILIN BAŞINDA GÖRÜŞECEĞİZ
BU KONUYU MASAYA YATIRACAĞIZ
PAŞİNYAN’IN YAKLAŞIMI OLUMLU
İzetbegoviç'i kabul etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabul, basına kapalı gerçekleşti.