Midesinden bir buçuk saatte çıkarıldı: Doktor böylesine ilk defa rastladığını söyledi

Siirt'te kilo kaybı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadının midesinden 1,5 kilogram taşlaşmış saç kılı yumağı çıkarıldı.
Siirt'te yaşayan 24 yaşındaki bir kadın, son iki ayda 15 kilo vermesi ve karın ağrısı şikayeti üzerine özel bir hastaneye başvurdu.
Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat Özmen, yaptığı endoskopi sonucu hastanın midesinde bir kitleye rastladı.
İşlemlerin ardından ameliyata alınan hastanın midesinden 1,5 kilogram saç kılı yumağı 1 saat 15 dakikalık ameliyatla alındı.
Opr. Dr. Murat Özmen, 32 yıllık uzmanlık hayatında saç kılı yumağından oluşan bu kadar büyük kitleye ilk defa rastladığını söyledi. Taşlaşmış hale gelen saç kılı yumağını endoskopi yöntemiyle çıkarma veya ilaçla eritme şansı olmadığını belirten Özmen şöyle konuştu: "Tüm mideyi ve on iki parmak bağırsağının tamamını kaplayan taşlaşmış bir kitleydi. Ameliyatta total olarak çıkardık. Şu an hastamız şifaya kavuştu. Genel durumu gayet iyi. İnşallah iki gün içinde hastayı taburcu edeceğiz." Saç kılını yemenin bir tür hastalık olduğunu aktaran Özmen, uzun yıllar yendiğinde bunun taşlaşabildiğini anlattı. "Ben 32 yıllık cerrahım. Daha önce bu tür vakalarla karşılaştım, fakat bu kadar büyüğünü görmemiştim" diyen Özmen, bu tür vakaların artık Siirt'te tedavi edilebildiğini kaydetti.
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Vatandaşlara aşı çağrısında da bulunan Kayasan, \"Başkalarını öldürmeye hakkınız yok, yaşamak isteyen aşı olsun” dedi.
Sarıyer’de yaşayan lösemi hastası Muzaffer Kayasan, 2020 yılının Kasım ayında korona virüse yakalandı.
Hastanede tedavi gören Kayasan, taburcu olmasına rağmen testi bir türlü negatife dönmedi.
14 ay boyunca 78 test yaptıran 56 yaşındaki adam, her seferinden \"korona pozitif\" sonucu iler karşılaştı.
Karantinasını sonlandıramayan, torunlarını göremeyen, evde tek başına yaşamak zorunda kalan Kayasan, yetkililerden yardım istedi.
Yaşadıklarını anlatan Kayasan, \"Üç yıl önce kemik iliği transferi oldum. Başarılı bir transfer oldum, çok iyi bir hastanede. Kemik iliği transferim gerçekleşti. Fakat daha sonra Covid-19’a yakalandım.
2020 tarihi itibariyle de Covid-19’le yaşıyorum. Bu 14 aylık süre içerisinde totalde yetmiş altıya yakın test oldum. Yetmiş yedi yetmiş sekizi buldu. Bunların hepsi aralıksız olarak Covid-19 testi pozitif çıktı. Sürekli pozitif çıkıyorum. Bilim adamlarımıza, doktorlarımıza sorduğumuz zaman lösemi olduğum için bağışıklık sistemimin düşük olduğunu söyleyip ona göre verdikleri ilaçlarla on dört aydır beni yaşatıyorlar. Çok zor bir süreç.
Hastanedekiler için de zor bir süreç, bizim için de. On dört aydır karantinadayım. Şu ana kadar eşim kaldı yanımda bir on gün ama negatif çıktı. İki sefer test oldu hastanede negatif çıktı.
Oğlum kaldı yanımda, o da negatif çıktı. Acaba taşıyıcı konumuna mı düştüm dedim ama evde de kimseye bulaşmadı.
Ben kimseye bir şey bulaştırmıyorum ama sıkıntı bende. Dışarıdan kedi geçse bana bir şey bulaştırabiliyor. Bilim adamlarının dediği şu; Covid-19 kalıntıları hala vücudunuzda.
Semptomları yok ama Covid-19 olarak görünüyorsunuz. Anlatamıyorum” dedi.
Covid-19’a ilk yakalanma sürecini aktaran Kayasan , “Lösemi olduğum için zaten karantina içerisindeydim. Çok dikkat ediyorduk. Bu süreçte mecburen hastaneye kontrole gidip geliyordum. Bu süreç içinde bir yerde yakalandım virüse. Covid-19 bu nereden geleceği belli mi olur? Çok ağır enfeksiyon geçirdim. Artık bu işin bittiğini bile düşünmeye bile başladığım anda sağ olsunlar İstanbul’da iyi bir hastanede iyi doktorlar tarafından müdahale edildi. İlk olarak dokuz ay kaldım hastanede.
Sonra on gün bir izin verdiler. Sonra tekrar fenalaştım. Nefes darlığı ve diğer semptomlarla birlikte tekrar hastaneye yattım. Hastaneye tekrar yattığımda Covid-19’un devam ettiğini söylediler. Tekrar tekrar test olmaya başladım. Beş ayda öyle yattım. Bugüne kadar toplam 14 ay Covid-19 ile birlikte geçti. Covid-19 ile beraber yaşıyorum. Benim ailemde küçük çocuk yok. Ama torunum var mesela.
Geliyor, camın arkasından görüşüyoruz. Bazen internetten görüşüyoruz, görüntülü olarak. İnanır mısınız yani insan dokunmak istiyor.
Benim tek sıkıntım sevdiklerime dokunamamak. Anlatması çok zor bir şey. O kadar rahatsızlık verici bir şey ki Covid-19 aşısı olamıyorum.
Covid-19’um aileme sarılamıyorum. Covid-19’um kimseyle görüşemiyorum. Sosyal hayatım, aile hayatım diye hiçbir şey kalmadı. Covid-19 yaşam tarzımı bitirdi. Sosyal yaşam tarzım yok artık” diye konuştu.
Aşı olmayan vatandaşlara seslenen Kayasan, “Bizim insanımız külhanbeyi, kabadayı edasıyla ’bana bir şey olmaz, Covid-19 da neymiş’ diyor.
Ama hastaneye düştü mü ’Allah’ diye bağırıyor. Aşı ol. Ben hastaneye gelen ve ölenlerin çoğunun aşısız olduğuna tanık oldum. Söylediğiniz zaman da Covid-19 bölümüne refakatçi olarak bile aşısız gelen vardı. Adam bak öldü burada. Aşı olsanız ne olurdu?
Sadece sizinle alakalı bir durum değil. Aşı olmayanlar sizin çevrenizde çoluk çocuk var siz otobüse biniyorsunuz, okula gidiyorsunuz.
İnsanlar buralarda geziyor. Başkalarını öldürmeye hakkınız yok. Bu ahlaksızlık, vicdansızlık. Bana bir şey olmaz diyorlar.
Benim fırsatım olsa ben gidip bugün aşı olacağım. Zaten gönüllüyüm. Ben başka bir aşı da olmayacağım, Turkovac aşısı olacağım. Ama sistem beni kabul etmiyor.
Doktora gidiyorum , bakıyor Covid-19’sun aşı olamazsın diyor. Ben ne yapacağım şimdi bana bir çare gösterin.
Ben yine şunu söylüyorum. Aşı ol, hayatta kal.
Hastaneye gidip perişan olmaktansa, ayakların yürürken hastaneye git aşını ol.
Evine bile geliyorlar. Devlet sana her imkanı tanımış, yaşamak isteyen aşı olsun” ifadelerini kullandı.<br><br>
Kasım 2020'den beri karantinada kalıyor
İstanbul Sarıyer'de yaşayan Muzaffer Kayasan 2020 yılında Covid-19'e yakalandı. O günden bugüne tam 14 ay boyunca yaptırdığı 78 test de pozitif çıkan Kayasan, yetkililerden yardım istedi.
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Olay, 26 Ocak’ta Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi Ziyapaşa Sokak'ta meydana geldi. Bir okulda sözleşmeli olarak fizik öğretmenliği yapan Mehtap İlgar, çocukları 5 yaşındaki Eylül ile 2,5 yaşındaki Asya’yı alt katta oturan kayınpederinin evine gönderdi. Ailesiyle birlikte yaşayan Recep İlgar, yeğenlerinden elini öpmesini istedi.
Ancak Asya, amcasının elini öpmedi. Bunun üzerine Recep İlgar, Asya'nın elindeki oyuncağı pencereden atıp, onu dövdü. Asya'nın ağladığını duyan Mehtap İlgar, alt kata indi. Recep İlgar, bu kez de kendisine ağabey demediği gerekçesiyle Mehtap İlgar'a çocukların gözü önünde yumruklarla saldırdı.
MUTFAKTAN BIÇAK ALIP GÖZÜNE SAPLADI<br><br>Evin mutfağından 2 bıçak alan Recep İlgar, Mehtap İlgar'ın boğazını kesmeye çalıştı. Mehtap İlgar, çığlıklar atıp yardım istedi. Bu sırada yan odada bulunan kayınvalidesi Aysel İlgar, gelinini kurtarmaya çalıştı. Recep İlgar, bıçağı Mehtap İlgar’ın sol gözüne saplayıp, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aysel İlgar, pencereye çıkıp sokaktaki komşularından yardım istedi.
ELİNİ YIKADI KAÇTI<br><br><br>Mehtap İlgar kanlar içinde yere yığılırken, kayınbiraderi ise lavaboda ellerini yıkadıktan sonra evden çıkıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Mehtap İlgar, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.<br><br>Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Recep İlgar ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDI<br><br><br>Bir hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gören Mehtap İlgar, yaşam savaşını kazandı, ancak sol gözü görme yetisini kaybetti. Hayati riski atlatan Mehtap İlgar yaşadıklarını anlattı. Mehtap İlgar, hala olayın şokunu atlamadığını belirterek, bir gözünü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.
İlgar, eşinin ve ailesinin desteğiyle bugünleri atlatmaya çalışacaklarını, tedavisi bittikten sonra olaya şahit olan çocuklarıyla birlikte psikolojik destek alacaklarını ifade etti. İlgar, kayınbiraderinden şikayetçi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirtirken, kocası İrfan İlgar da eşinin yanında olduğunu dile getirdi.
'OĞLUM İDAM EDİLSİN'<br><br><br>Aysel İlgar (65) da gelinini yerde görünce kendini kaybettiğini, sokağa çıkıp yardım istediğini anlatarak, \"Ağlama ve bağrışma sesleri üzerine odaya geldim ve gelinimi kanlar içinde gördüm. O anda kendimi kaybettim. Oğluma gücümün yetmemesi üzerine hemen komşulardan yardım istedim. Gelinim suçsuz, o melek gibi bir kız. Cani oğlumun en ağır şekilde cezalandırılmasını ve idam edilmesini istiyorum\" dedi.
KANLI KIYAFETLERİNİ ATMADILAR<br><br><br>Aysel İlgar, gelinin olay sırasında üzerinde olan kanlı kıyafetlerini de gösterdi. Baba Hüseyin İlgar da oğluna tepki gösterirken, \"Böyle evlat olmaz olsun\" dedi.
Olaya şahit olan Eylül İlgar ise, \"Kardeşim Asya, Recep amcamın elini öpmedi diye amcam annemi bıçakladı\" diye konuştu.
'Ağabey' demeyen yengesini 37 yerinden bıçaklayıp kör etti
Kan donduran olay: 'Ağabey' demeyen yengesini 37 yerinden bıçaklayıp kör etti
Hatay'da elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini döven Recep İlgar (39), sesler üzerine alt kata inen öğretmen yengesi Mehtap İlgar'ı (34) da 'ağabey' demediği gerekçesiyle biri sol gözünden, 37 yerinden bıçaklayıp, boğazını kesmeye çalıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Recep İlgar tutuklanırken, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehtap İlgar yaşam savaşını kazandı, ancak sol gözünü kaybetti.
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Olay, geçen yıl 27 Ekim günü saat 06.00 sıralarında, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'ta meydana geldi. Furkan Zıbıncı, tartıştığı kız arkadaşı Şebnem Şirin’i mutfaktan aldığı bıçakla 11 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü.
Olayın ardından polisin çalışmasıyla yakalanan Furkan Zıbıncı, tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Furkan Zıbıncı hakkında 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Evlat acısı yaşayan Pervin Tokat, şimdilerde kızından geriye kalan 'Yaman' isimli kedi, yüzme yarışmalarından kazandığı madalyalar ve kemanıyla avunmaya çalışıyor. <br><br>Kızının hayatının baharında acımasızca katledildiğini belirten Tokat, \"Aradan 3 ayı aşkın süre geçti ancak evladımın acısı kor gibi yüreğimi dağlamaya devam ediyor. Bu acının tarifi yok. Melek kızım, hiç kimseye kötülük etmedi. Evimizin önündeki kedilere, köpeklere bile kıyamayıp, tabağındaki yemeği götürüp, onlarla paylaşacak kadar merhametliydi. İnsanları sevdi, doğayı sevdi\" dedi.
'KIZIM AYRILMAK İSTEMİŞ AMA PEŞİNİ BIRAKMAMIŞ'<br><br>
Kızının Furkan Zıbıncı'dan ayrılmak istediğini belirten Tokat, \"Lisenin son dönemlerinde tanışmışlar. Bir dönem arkadaşlıkları olmuş, sonra ayrılmışlar. Şebnem o zaman bana da anlatmıştı. Ailesinin sorunları olduğunu söylemişti. Aradan yıllar geçmiş, tekrar konuşmaya başlamışlar. Bir süre sonra kızım ayrılmak istemiş. 'Ayrıldım 'demiş.
Hatta 20 gün öncesinde WhatsApp'taki arkadaş grubunda 'Ayrıldık' diye yazmış. Ancak Zıbıncı, buna rağmen bir türlü peşini bırakmamış. Kendine zarar verip, kestiği bileklerinin resmini Şebnemime atmış. 'Kızım kendisinden ayrılmasın' diye intihara teşebbüs etmiş. Hep takip etmiş, iletişim kurmaya çalışmış, evimizi gözetlemiş.
Telefonundan bir hafta kadar öncesinde internette benimle ilgili araştırmalar yapmış. Şebnemimi, arkadaşlarıyla oturup, kalktığı yerlerde takip etmiş. O gece yine takip etmiş, bir fırsatını bulmuş, yanına gelerek konuşmuş. Arkadaşı Sena, kızıma 'Gel bırakayım seni' demiş. Furkan da 'Gerek yok, ben bırakırım onu. Motosikletim burada' diye yalan söylemiş\" diye konuştu.
'UYKUDA OLAN SAVUNMASIZ BİR KIZA SALDIRACAK KADAR ALÇAK'<br><br>Furkan Zıbıncı'nın kızını öldürmeyi planladığını ifade eden Pervin Tokat, \"Neyi, nasıl yapacağını düşünmüş. Telefonuna notlar yazmış. Sonrası için güya kendisi de intihar edecekmiş. Yavruma uyurken kıymış. Ne olduğunu anlamasına dahi izin vermeden saldırmış. Kızım bağırmış, çığlık atmış, yardım istemiş. Belki durur, bıçağı bırakır umuduyla 'Sen böyle biri değilsin yapma' demiş ama olmamış. Kurtulmak ve kaçmak için 'Bırak da son kez öpeyim' demiş. Ancak yine de bırakmamış. Evladının acı içinde kıvranarak ölümünü izlemiş. Kızımı kalleşçe, vahşice öldüren o cani, kendi canına kıyamamış elbette.
Parmak izlerini silip, telefonunu temizlemiş, SİM kartını atmış, korkakça kaçmaya davranmış. Sonra kendini kurtarmak için poliste mahkemede adi yalanlar söylemiş. Gerçekler ortaya çıkmayacak sanıp, 'Şebnem bana saldırdı. Benimle evlenmek istiyordu, tartıştık' demiş.
Kızımın yüreğinin temizliğinin, cesaretinin, mertliğinin kırıntısı bile onda yok. O bıçağı karşısındakinin gözüne bakarak tutabilecek erkekliği, adamlığı bile yok. Ancak kendisini savunamayacak, uykuda olan savunmasız bir kıza saldıracak kadar alçak. Telefonuna yazdığı gibi intihar edebilecek yüreği zaten yok. Tıpkı dediği gibi sadece bir boşluk bu dünyada. İyi ki intihar edememiş. Hemen ölmesin zaten, uzunca yaşasın da hayatının sonuna kadar bu kahpeliği vicdanını yakmaya devam etsin\" ifadelerini kullandı.
'POLİS BİNADA IŞIKLARI YANAN TEK DAİREYİ BULAMAMIŞ'<br><br>Pervin Tokat, kızının öldürülmesinde ihmali olanların belirlenmesini de istedi. Cinayetin ardından 'kavga' ihbarı olay yerine gelen polisler hakkında görevi ihmal suçundan suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayan Tokat, ancak savcılığı takipsizlik kararı verdiğini belirtti. İddianamede ve tanık ifadelerinde anlatılanlarla olay yerine gelen polislerin ifadelerinin örtüşmediğini söyleyen Tokat, avukatı aracılığı ile karara itiraz ettiklerini kaydetti.
Kızı Şebnem'in çığlıklarının karşı binadan duyan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını aktaran Pervin Tokat, \"Polis telsiz kayıtlarında sabah 05.58'den itibaren bu olayla ilgili konuşmalar var. Tanıkların ifadesine göre, polis binada ışıkları yanan tek daireyi bulamamış. Binanın üst katında üniformalı başka bir polisle karşılaşmışlar. Durumu sormuşlar, cevap alamamışlar. Savcılık bu polisin kim olduğuna dair hiçbir işlem yapmamış, ifadesini de almamış. Tanıklara göre, uzun süre dairenin kapısını çalmışlar. Fakat kendi beyanlarına göre, daireyi bulamayıp, ses olmayınca da ayrıldıklarını söylemişler\" dedi.
'BELKİ DE KIZIM KURTARILABİLİRDİ'<br><br>Olayın zamanına ilişkin tutarsızlıklar olduğunu da belirten Tokat, \"Tanıklar, polis gittikten sonra zanlının çıkıp gittiğini söylüyorlar. Zanlı kamera kayıtlarına göre saat 06.12'de olay yerinden çıkıp, kaçıyor. Savcılık ise polislerin 06.13'te binadan ayrıldıklarını söylüyor. Böyle bir durumda polislerin gözü önünde zanlının çıkıp gitmiş olması lazım. Avukatımız aracılığıyla savcılıktan polis ekibi kaçta gelmiş, kaçta gitmiş belirlenmesi amacıyla kamera kayıtlarının alınması talebinde bulunduk. Savcılık kamera kayıtlarını da almamış. Tüm bunlara rağmen savcılık, polisler hakkında görevlerini ihmal ya da eksiklik olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı veriyor\" diye konuştu.
DESTEK İSTEDİ<br><br>Kadın örgütlerinden, hukuk camiasından, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından ve Türkiye'nin her köşesinden bugüne kadar çok kıymetli dayanışma ve taziye mesajları aldığını belirten Pervin Tokat, \"Avukatlarımız hukuki süreçleri takip ediyor. Kamuoyundan olayın gerçek suçlusunun kim olduğu ve Şebnem'in ve dahası hiçbir kadınımızın erkek cinayetlerini haklı kılacak en küçük bir kabahatleri olmadığı konusunda amasız, fakatsız destek ve dayanışma bekliyorum. Şebnemimin ve öldürülen diğer kadınlarımızın hatıralarına sahip çıkmak, haklarını savunmak ve geleceği, güvenliği için, suçlulara caydırıcı cezalar verilmesi için bu desteği istiyorum\" ifadelerini kullandı.
Şebnem Şirin'in annesi: Uykuda olan savunmasız bir kıza saldıracak kadar alçak
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) tarafından bıçaklanarak öldürülen gıda mühendisi Şebnem Şirin'in (26) acılı annesi Pervin Tokat, şüphelinin olayı planlı gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Neyi, nasıl yapacağını düşünmüş. Telefonuna notlar yazmış, sonrası için güya kendisi de intihar edecekmiş. Yavruma uyurken kıymış" dedi.