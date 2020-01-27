Millet size müteşekkir

Deprem sonrası ilk andan itibaren TAMP çerçevesinde çalışmaların ivedilikle uygulandığını söyleyen Oktay, bu kapsamda AFAD bünyesindeki çalışma gruplarına teşekkür ederek, “Verdiğiniz hizmetlerin, gayretlerinizin sahaya nasıl yansıdığını birebir görerek, yaşayarak, hissederek geldik. Ben Elazığ ve Malatya’daki vatandaşlarımız adına da size yürekten teşekkür ediyorum. Sahada çok profesyonel bir çalışma var” dedi. Deprem sonrası askeri ve sivil tüm kurumların deprem sonrasında her türlü konuda faaliyetler yürüttüğünü belirten Oktay, arama-kurtarmanın yanısıra lojistik, beslenme, barınma, ulaşım, ikincil afetlere yönelik tedbirler gibi birçok alanda çalışmaların başarıyla yürütüldüğünü kaydetti.