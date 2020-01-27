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POLİTİKA

Millet size müteşekkir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ depremine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında AFAD merkezinde bilgi aldı. Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi ile Müdahale Merkezi’ni ziyaret eden Oktay, daha sonra Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) uygulanabilmesi için oluşturulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’nde tüm çalışma gruplarını denetledi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Deprem sonrası ilk andan itibaren TAMP çerçevesinde çalışmaların ivedilikle uygulandığını söyleyen Oktay, bu kapsamda AFAD bünyesindeki çalışma gruplarına teşekkür ederek, “Verdiğiniz hizmetlerin, gayretlerinizin sahaya nasıl yansıdığını birebir görerek, yaşayarak, hissederek geldik. Ben Elazığ ve Malatya’daki vatandaşlarımız adına da size yürekten teşekkür ediyorum. Sahada çok profesyonel bir çalışma var” dedi. Deprem sonrası askeri ve sivil tüm kurumların deprem sonrasında her türlü konuda faaliyetler yürüttüğünü belirten Oktay, arama-kurtarmanın yanısıra lojistik, beslenme, barınma, ulaşım, ikincil afetlere yönelik tedbirler gibi birçok alanda çalışmaların başarıyla yürütüldüğünü kaydetti.


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