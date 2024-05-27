|
Gündem

Milletin iradesini idam ettiler

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı 27 Mayıs darbesinin 64'ncü yıl dönümünde bir program gerçekleştirdi.

Burak Doğan
04:00 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:38 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleşen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Yassıada yargılamalarıyla masum insanların hukuk dışı şekilde idam edildiğini belirterek, “İdam edilenler yalnızca milletin vekilleri değil, Türk Milleti’nin iradesi olmuştur” dedi. Yalçın, bir zamanların Yaslı Adası’nda başta 27 Mayıs, tüm darbe ve darbecileri kınamak ve bu ülkenin demokratikleşme çabalarını onurlandırmak için toplandıklarını ifade etti.

BAŞARISIZLIĞA UĞRATTIK

Darbecilik ve vesayetçiliğin AK Parti iktidarına da meydan okuduğunu hatırlatan Yalçın, “Fakat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve ona destek olan milletin cesaretli tutumuyla bu tür teşebbüsler başarısızlığa uğratılmıştır" dedi.



#Darbe
#Demokrasi
#AK Parti
11 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! İndirim kampanyaları 300 bin liraya kadar çıktı