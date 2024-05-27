Milletin iradesini idam ettiler

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleşen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Yassıada yargılamalarıyla masum insanların hukuk dışı şekilde idam edildiğini belirterek, “İdam edilenler yalnızca milletin vekilleri değil, Türk Milleti’nin iradesi olmuştur” dedi. Yalçın, bir zamanların Yaslı Adası’nda başta 27 Mayıs, tüm darbe ve darbecileri kınamak ve bu ülkenin demokratikleşme çabalarını onurlandırmak için toplandıklarını ifade etti.
BAŞARISIZLIĞA UĞRATTIK
Darbecilik ve vesayetçiliğin AK Parti iktidarına da meydan okuduğunu hatırlatan Yalçın, “Fakat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve ona destek olan milletin cesaretli tutumuyla bu tür teşebbüsler başarısızlığa uğratılmıştır" dedi.