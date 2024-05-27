Milletin iradesini idam ettiler

27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde gençler, yeni anayasa için Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda buluştu. Gençler, yalnızca “ülkenin geleceği için” değil, “şimdisi” için de göreve hazır olduklarını, gündemde olan sivil anayasa için de fikirleri olduğunu dile getirdiler.