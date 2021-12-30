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POLİTİKA

Milletvekili Ağar'dan gençliğe ve spora tam destek

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, gençlere ve spora destek olmaya devam ediyor. Geçmiş dönemlerde Elazığspor'a ve Elazığ'da faaliyet gösteren spor kulüplerine maddi ve manevi destek veren Milletvekili Ağar, TFF 3. Ligde mücadele eden Elazığ'ın marka değeri Elazığspor'un 2-13 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapacağı devre arası kamp giderlerini de karşıladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milletvekili Ağardan gençliğe ve spora tam destek
​AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın verdiği bu destek Elazığspor kulübü ve spor camiası tarafından takdirle karşılandı.

Elazığspor Kulübü yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı Milletvekili Ağar'a teşekkür etti.

Açıklamada, "Takımımızın 2-13 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapacağı devre arası kamp giderlerini karşılayan İlimiz Milletvekili Sayın Zülfü Tolga Ağar'a teşekkür ederiz" denildi.

BİR DESTEK DE İL ÖZEL İDARESİ SPOR KULÜBÜNE

Gençlere ve spora büyük önem veren Milletvekili Ağar, Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübüne de destek vererek, kulübün yaşadığı problemi çözüme kavuşturdu.

Elazığ Milletvekili Tolga Ağar Türkiye Basketbol Federasyonu ve ilgili kurumlar ile görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler neticesinde yeni transferlerin lisans işlemleri tamamlanarak yakın zamandaki maçlarda oynamaları sağlandı.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü bir teşekkür mesajı yayımlayarak, yeni transferlerin lisans işlemlerinde destek olan Milletvekili Tolga Ağar’a teşekkür etti.

Kulüp tarafından yayınlanan teşekkür mesajında, “Transfer yasağımızın kaldırılmasının ardından süratle yürütülen transfer görüşmeleri neticesinde anlaşma sağladığımız sporcularımızın işlemlerinin tamamlanıp müsabakalara yetiştirilmesi için gerek Türkiye Basketbol Federasyonu ve gerekse de FIBA nezdinde görüşmeler gerçekleştiren, İlimiz Milletvekili Sayın Zülfü Tolga Ağar'a teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

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