Milletvekili Ağar'dan gençliğe ve spora tam destek

CHP'li Özgür Özel: Bir iki kadeh içkiyi günah görmeyen piyangoyu haram saymayan bir Anadolu Müslümanlığı var

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Meclis'te yaptığı 'Anadolu Müslümanlığı' tanımı ile sosyal medyada tepki çekti. Özel konuşmasında, 'Bu ülkede yılbaşı gecesi aldığı bir bileti kumar görmeyen, bir iki kadeh içkiyi günah saymayan bir Anadolu Müslümanlığı var. Onun günahına da katlanıp bu ritüeli yaşayan bir Anadolu Müslümanlığı var.' diye konuştu.