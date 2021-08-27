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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 6 Eylül açıklaması: Maskeden dezenfektana tüm ihtiyaçlar giderildi

Milli Eğitim Bakanı Özer İzmir ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Tüm okullara gerekli desteklerin sağlandığını kaydeden Bakan Özer, "Bu an itibarıyla Türkiye'nin tüm bölgelerinde bulunan tüm okullarımızın maskeden dezenfektana, temizlik malzeme ihtiyaçlarına kadar tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerden 6 Eylül açıklaması: Maskeden dezenfektana tüm ihtiyaçlar giderildi​
Mahmut Özer

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Tüm kademe ve sınıf seviyelerinde 6 Eylül'de eğitimi yüz yüze başlatmak için 81 ilde ve ilçelerde çok yoğun bir çaba içinde olduklarını belirten Özer, "Bu an itibarıyla Türkiye'nin tüm bölgelerinde bulunan tüm okullarımızın, maskeden dezenfektana, temizlik malzeme ihtiyaçlarına kadar tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda. Tüm okullarımıza gerekli destekleri sağlamış bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.
AA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

SAHADA DENETİM DEVAM EDİYOR

Bakanlığın merkez teşkilatında bulunan herkesin şu an sahada olduğunu aktaran Özer, okulların hazırlık çalışmalarını kontrol ettiklerini kaydetti.

İlk resmi ziyaretini İzmir'e gerçekleştirdiğini hatırlatan Özer, kentteki hazırlıkları, çalışmaları vali, il milli eğitim müdürü ve tüm ilçe milli eğitim müdürleriyle masaya yatıracaklarını dile getirdi.

Sadece 6 Eylül'deki açılmayı konuşmayacaklarını vurgulayan Özer, "İzmir'de eğitimin kalitesinin artması, fiziki yatırımlar ve diğer konuları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirme imkanı bulacağız." ifadelerini kullandı.

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