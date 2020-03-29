Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: EBA’da canlı dersler başlıyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası başlatılan uzaktan eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Yaşanan teknik aksaklıklara anında çözüm bulunması için kurulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kontrol Merkezi’nde teknik ekipler 7 gün 24 saat boyunca sistemin sorunsuz çalışması için çalışacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da kurulan merkezi ziyaret etti ve yeni düzenlemelerle ilgili bilgi verdi.

İKİ HAFTAYA BAŞLAYACAK

Daha fazla öğrencinin EBA’dan aynı anda faydalanabilmesi için sistemin altyapısında bir taraftan iyileştirmeler yapıldığına dikkati çeken Selçuk, şöyle dedi: “Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla, bir; TRT EBA TV yayın programlarını, iki; EBA’yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını, üç; öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz. Öğrencilerimiz bu üç bileşeni birlikte kullanacaklar. Planlamamız buna göre yapıldı. Kullanım saatleri ayarlandı. Her öğrencinin üç kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu. 12 sınıfımız var, televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet kullanıcı yoğunluğunu altyapıya göre dağıtmamız gerekiyor. Şu an bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız.” Selçuk, sistemin çok daha verimli ve sağlıklı bir işleyişe oturmasının birkaç hafta alabileceğini ifade etti.

OYNAT 01:28 Bakan Ziya Selçuk: EBA'nın internet altyapısında iyileştirmeler yapıyoruz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türk eğitim sistemine etkileri ile ilgili merak edilenleri TVNET ekranında cevapladı. Bakan Selçuk, 'EBA'nın internet altyapısında da iyileştirmeler yapıyoruz. Bu anlamda televizyon içerikleri, EBA içerikleri, yüzyüze eğitim ve telafi içerikleri olmak üzere üç açıdan çocuklarımızın eğitimlerini kapsam altına alıyoruz'' şeklinde konuştu.



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SORU ÇÖZÜM SAATİ HAZIRLANDI

Önemli bir yeniliğin daha geldiğine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti: “Bu arada, 8 ve 12’nci sınıfların öğrencileri ve öğretmenleri için EBA kullanım süreleri artırılarak canlı sınıf desteğini devreye alıyoruz. Canlı sınıfla öğrencilerimiz kendi öğretmenleriyle EBA üzerinden bir sınıf ortamında ders işleyebilecekler. Yine 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz için YKS ve LGS’de sorumlu oldukları ve birinci dönemin başından itibaren işledikleri konulara yönelik programlar hazırlıyoruz. Bu süreçte özellikle 8’inci sınıf öğrencilerimizin sınav hazırlık rutinlerine destek olmak için bir soru-çözüm saati hazırladık. Çocuklarımız bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecekler. İlk etapta uzaktan eğitimi bir hafta düşündüğümüz için öğretmenlerimizi göreve davet etmemiştik. Ancak sürecin uzaması ile öğretmenlerimiz canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar.”

Öğretmenler evden katılacak

Ders içeriklerini ve sürelerini temel dersleri odağa alan bir yaklaşımla artıracaklarını belirten Selçuk, “İlkokul ve ortaokul TV programını saat 15.00’e kadar uzatıp ardından tekrar dersleri yapılacak şekilde düzenlemeyi ortaya koyacağız” ifadesini kullandı. 5 ila 10’uncu sınıf öğrencilerinin EBA’ya erişim sürelerini iki katına çıkartacaklarını belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “11 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek sisteminden saat sınırlaması olmaksızın faydalanması uygulamasını başlattık. Tüm bunlar, EBA’nın, normal kullanımın onlarca kat üzerinde kullanılması demek. Bu beraberinde bir yük getiriyor ve bu yükün karşılanması kapsamlı bir teknik çalışma gerektiriyor. Normal şartlarda böyle bir çalışma aylar alır ancak tüm imkanlarımızla güçlendirme çalışmaları yapıyoruz ve her gün, her saat daha iyiye götürüyoruz.”