Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk Türkiye-İran sınırında depremde birkaç köy okulunda hasar meydana geldi
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Türkiye-İran sınırında depremde birkaç köy okulunda hasar meydana geldi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Türkiye-İran sınırında depremde birkaç köy okulunda hasar meydana geldi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye-İran sınırında depremde, Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerinde birkaç köy okulunda ufak çaplı hasarın meydana geldiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'ın Başkale, Saray ve Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldiğini söyledi.

Elazığ'a gelen Bakan Selçuk, Vali Çetin Oktay Kaldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ve diğer ilgililerin katılımıyla valilikte düzenlenen eğitim değerlendirme toplantısının ardından, Öğretmen Sıddıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde telafi eğitimi alan öğrencilerle sohbet etti.

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: İran merkezli depremde Van'da 8 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: İran merkezli depremde Van'da 8 kişi hayatını kaybetti

Selçuk, çıkışta yaptığı açıklamada, İran'da meydana gelen deprem dolayısıyla Başkale ilçesinde yaşamını yitiren vatandaşların olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde, AFAD'ın gerekli müdahale ve destek çalışmalarına başladığını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

  • "Biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bize ilk ulaşan bilgilere göre, Başkale, Saray, Gürpınar'daki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi. Onun dışında bölgedeki diğer okullarımızla ilgili bir sıkıntı söz konusu değil. Kesin durum yapılacak çalışmalar sonucunda belirlenecektir. Bu okullarımızda kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz. Yani eğitimin aksamaması için her türlü tedbiri alıyoruz."

İran'da Deprem: Van'ın sınır köyleri de etkilendi
OYNAT 00:00
İran'da Deprem: Van'ın sınır köyleri de etkilendi
İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Başkale ilçesi Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan evlerin yıkıldığı görüldü.

"Bir eksiğimiz olmaz"

Bakan Selçuk, bir gazetecinin, Van'da depremden etkilenen ilçelerde eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusuna, "Şu anda Başkale'deki eğitim ve öğretim hususunda henüz daha tablo tam netleşmiş değil ama taşımalı eğitim yoluyla biz her türlü tedbirimizi yarın sabahtan itibaren alabiliriz. O konuda bir eksiğimiz olmaz. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanımız ve valimizle temas halindeyiz. Bu konuda aksaklık çıkmaması için ne gerekiyorsa sürdürüyoruz" yanıtını verdi.

İran'daki deprem Türkiye'de de hissedildi: Van'da 7 kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 50
Title
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Hoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi.
Title
Açıklamada, Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi alınmaya çalışılmaktadır. ifadelerine yer verildi.
Title
Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı görüldü.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İran'daki deprem Türkiye'de de hissedildi: Van'da 7 kişi hayatını kaybetti
İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi. Depremden etkilenen Van'da 7 kişi hayatını kaybetti.


Katliama devam emri

Katliama devam emri

İsrail'in kanlı hava saldırıları devam edecek.
Kaptan pilota tutuklama talebi

Kaptan pilota
tutuklama talebi

İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Aşıyı bulduk

Aşıyı bulduk

Çin, dünyanın beklediği haberi duyurdu.
'Böyle Daha Güzelsin'

'Böyle Daha Güzelsin'

​28 Şubat bu kez bambaşka anlatılıyor.
Masonlar milli<br>birliği bozuyor

Masonlar milli
birliği bozuyor

​1900'deki toplantıda dinsiz bir dünya cumhuriyeti hedeflendi.
Tüm ödemeler tek sayfada olacak

Tüm ödemeler tek sayfada olacak

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay güzel haberi duyurdu.

Toplantıdayken vuruldular

Toplantıdayken vuruldular

2'si yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'a da sıçradı

Irak'a da sıçradı

Necef kentinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi.
FETÖ'den de tutuklandı

FETÖ'den de tutuklandı

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme.
Tweet silmekle kalmayacak!

Tweet silmekle kalmayacak!

"İmamoğlu" üzerinden algı oluşturup polislere iftira atmıştı.
İdlib'e<br>koruma kalkanı

İdlib'e
koruma kalkanı

Atılgan sistemleri hangi görevleri yapacak?
Acil yıkılması gerekiyor

Acil yıkılması gerekiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İstanbul uyarısı.
Böyle bir şey <br>olabilir mi?

Böyle bir şey
olabilir mi?

Galatasaray'dan Ozan Tufan'a olay gönderme.
Bir ilçedeki tüm kablolar toplandı

Bir ilçedeki tüm kablolar toplandı

Sular yükselince herkes terk etti.
Dönere<br>kimlik geliyor

Dönere
kimlik geliyor

​Çiftlikten vatandaşa tüm süreç izlenebilecek.
5 PKK'lı terörist yakalandı

5 PKK'lı terörist yakalandı

​Tel Abyad'da komandolar eş zamanlı operasyon düzenledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.