Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Türkiye-İran sınırında depremde birkaç köy okulunda hasar meydana geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'ın Başkale, Saray ve Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldiğini söyledi.

Elazığ'a gelen Bakan Selçuk, Vali Çetin Oktay Kaldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ve diğer ilgililerin katılımıyla valilikte düzenlenen eğitim değerlendirme toplantısının ardından, Öğretmen Sıddıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde telafi eğitimi alan öğrencilerle sohbet etti.

GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: İran merkezli depremde Van'da 8 kişi hayatını kaybetti

Selçuk, çıkışta yaptığı açıklamada, İran'da meydana gelen deprem dolayısıyla Başkale ilçesinde yaşamını yitiren vatandaşların olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde, AFAD'ın gerekli müdahale ve destek çalışmalarına başladığını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bize ilk ulaşan bilgilere göre, Başkale, Saray, Gürpınar'daki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi. Onun dışında bölgedeki diğer okullarımızla ilgili bir sıkıntı söz konusu değil. Kesin durum yapılacak çalışmalar sonucunda belirlenecektir. Bu okullarımızda kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz. Yani eğitimin aksamaması için her türlü tedbiri alıyoruz."

"Bir eksiğimiz olmaz"

Bakan Selçuk, bir gazetecinin, Van'da depremden etkilenen ilçelerde eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusuna, "Şu anda Başkale'deki eğitim ve öğretim hususunda henüz daha tablo tam netleşmiş değil ama taşımalı eğitim yoluyla biz her türlü tedbirimizi yarın sabahtan itibaren alabiliriz. O konuda bir eksiğimiz olmaz. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanımız ve valimizle temas halindeyiz. Bu konuda aksaklık çıkmaması için ne gerekiyorsa sürdürüyoruz" yanıtını verdi.

FOTOĞRAF 50 Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Hoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi. Açıklamada, Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi alınmaya çalışılmaktadır. ifadelerine yer verildi. Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı görüldü. İran'daki deprem Türkiye'de de hissedildi: Van'da 7 kişi hayatını kaybetti İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi. Depremden etkilenen Van'da 7 kişi hayatını kaybetti.

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