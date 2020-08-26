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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Giresun'daki okulların durumuna ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Giresun'daki okulların durumuna ilişkin açıklama: Açılışa hazır hale getiriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'daki selden etkilenen bakanlıklarına bağlı kurumlarda, İnşaat Emlak Dairesi ekiplerinin incelemelerini tamamladığını, bölgedeki okulların, yeni eğitim-öğretim yılının açılışına el birliğiyle hazır hale getirileceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarının birlikte sarılacağını vurguladı.

Giresun'daki sel sonrası temizlik çalışmaları için JÖH'ler devrede
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Giresun'daki sel sonrası temizlik çalışmaları için JÖH'ler devrede
Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timleri, terör operasyonlarının ardından bu kez de selzedelerin yardımına koştu. Aralarında polis ve komandolarında yer aldığı 200 kişilik ekip, Dereli ilçesinde sel basan iş yerleri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına katılarak molozları çıkarmaya çalışıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile birlikte temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek askerlere teşekkür etti.

"İnşaat Emlak Dairesi ekiplerimiz, afetten etkilenen kurumlarımızda incelemelerini tamamladı. El birliğiyle bölgedeki okullarımızı yeni eğitim-öğretim yılının açılışına hazır hale getiriyoruz." bilgisini paylaşan Selçuk, bilim insanlarından, uzmanlardan oluşan ekibin de felaketten etkilenen okulları hazırlamak için sahada incelemelerini sürdürdüğünü aktardı.

Okulların açılışı ertelenmişti?

  • Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk düzenlediği basın toplantısında 2020-2021 Eğitim öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlayacağını duyurmuştu. Yüz yüze eğitimin ise 1 ay daha ertelendiğini açıklamıştı.

Giresun'da selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
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Giresun'da selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selin ardından derelerin sürüklediği ağaç parçaları Tirebolu ilçesinin sahil kesiminde denizin yüzeyini kapladı. Vatandaşlar ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplayarak evlerine götürürken, denizden çok sayıda tüp, ayakkabı ve terlik de çıktı.


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