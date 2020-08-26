Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Giresun'daki okulların durumuna ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Giresun'daki okulların durumuna ilişkin açıklama: Açılışa hazır hale getiriyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'daki selden etkilenen bakanlıklarına bağlı kurumlarda, İnşaat Emlak Dairesi ekiplerinin incelemelerini tamamladığını, bölgedeki okulların, yeni eğitim-öğretim yılının açılışına el birliğiyle hazır hale getirileceğini belirtti.
"İnşaat Emlak Dairesi ekiplerimiz, afetten etkilenen kurumlarımızda incelemelerini tamamladı. El birliğiyle bölgedeki okullarımızı yeni eğitim-öğretim yılının açılışına hazır hale getiriyoruz." bilgisini paylaşan Selçuk, bilim insanlarından, uzmanlardan oluşan ekibin de felaketten etkilenen okulları hazırlamak için sahada incelemelerini sürdürdüğünü aktardı.
Okulların açılışı ertelenmişti?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk düzenlediği basın toplantısında 2020-2021 Eğitim öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlayacağını duyurmuştu. Yüz yüze eğitimin ise 1 ay daha ertelendiğini açıklamıştı.