Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Gazze açıklamasını hazmedemeyerek küstah paylaşımda bulunan öğretmen özür diledi: Bir anlık gafletle paylaştım

"Yaklaşık 1 yıldır dünyanın gözü önünde devam eden İsrail zulmüne karşı evlatlarımızın farkındalığını artırmak için 9 Eylül Pazartesi günü okullarımızda 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması ve Bağımsızlık Mücadelesi' başlıklı açılış dersiyle derslerin başlamasını talimatlarınıza arz ediyoruz. Bu sayede evlatlarımızın hem Filistinli kardeşleriyle dayanışma şuurunu artırmış hem de bağımsızlık ve vatan kavramlarının anlam ve önemine yönelik bir farkındalık oluşturmuş olacağız."