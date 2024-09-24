Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Gazze açıklamasını hazmedemeyerek küstah paylaşımda bulunan öğretmen özür diledi: Bir anlık gafletle paylaştım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, terör devleti İsrail'in zulmüne karşı farkındalığı artırmak için, okulların 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması ve Bağımsızlık Mücadelesi' başlıklı açılış dersiyle açılması talimatını hazmedemeyerek çirkin paylaşımda bulunan öğretmen daha sonrasında özür diledi. X hesabından Bakan Tekin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı etiketleyen öğretmen "Bir anlık gafletle paylaştığım ve sonrasında çok pişman olduğum haddimi çok aşan bu twit nedeniyle çok pişman ve üzgünüm" diye yazdı. Öğretmenin özür açıklamasını alıntılayan Bakan Tekin'in paylaşımının altına çok sayıda yorum geldi. Vatandaşlar Gazze konusundaki hassasiyeti nedeniyle Bakan Tekin'i hedef alan öğretmene cezai yaptırım uygulanmasını istedi.
Bakan Tekin: Dayanışma şuurunu oluşturacağız
Terör devletinin Gazze'deki zulmüne dikkat çeken Bakan Tekin şu açıklamada bulunmuştu;
Okulların açıldığı gün uygulanan ders boyunca, Çanakkale Savaşı’nda Türk ve Filistin halklarının omuz omuza verdiği mücadele ile Gazze’deki direnişin özgürlük mücadelesine vurgu yapıldı. Öğrencilerin, hem tarihi hem de güncel olaylar ışığında, bu iki halk arasındaki kardeşlik bağlarını daha iyi kavramaları amaçlandı.
'Gazze' hassasiyetinden rahatsız oldu
Siyonist zulme karşı çocuklarda milli bilinci oluşturmaya yönelik adım veliler tarafından memnuniyetle karşılanırken X'te anonim bir hesap kullanan ve öğretmen olduğunu belirten bir kullanıcı Tekin'in Gazze hassasiyetinden rahatsız oldu.
Özür diledi
'Gazze' kararını hazmedemeyerek sarf ettiği küstah sözleri büyük tepki çeken öğretmen günler sonrasında özür paylaşımında bulundu. Pişman olduğunu belirten öğretmen Bakan Tekin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı etiketleyerek özür diledi.
Bakan Tekin alıntıladı: Yolunuz açık olsun
- Vatandaşlar Bakan Tekin'in özrü kabul etmesini takdirle karşılarken adı geçen öğretmenin ise gerekli cezai işlemlere tabi tutulmasını istedi.