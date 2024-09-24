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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Gazze açıklamasını hazmedemeyerek küstah paylaşımda bulunan öğretmen özür diledi: Bir anlık gafletle paylaştım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Gazze açıklamasını hazmedemeyerek küstah paylaşımda bulunan öğretmen özür diledi: Bir anlık gafletle paylaştım

Lokman Özdemir
16:5824/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, terör devleti İsrail'in zulmüne karşı farkındalığı artırmak için, okulların 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması ve Bağımsızlık Mücadelesi' başlıklı açılış dersiyle açılması talimatını hazmedemeyerek çirkin paylaşımda bulunan öğretmen daha sonrasında özür diledi. X hesabından Bakan Tekin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı etiketleyen öğretmen "Bir anlık gafletle paylaştığım ve sonrasında çok pişman olduğum haddimi çok aşan bu twit nedeniyle çok pişman ve üzgünüm" diye yazdı. Öğretmenin özür açıklamasını alıntılayan Bakan Tekin'in paylaşımının altına çok sayıda yorum geldi. Vatandaşlar Gazze konusundaki hassasiyeti nedeniyle Bakan Tekin'i hedef alan öğretmene cezai yaptırım uygulanmasını istedi.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni ile Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde konuşan Milli Eğitim Bakanı
Yusuf Tekin
, yeni eğitim-öğretim yılını
"Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması ve Bağımsızlık Mücadelesi"
başlıklı özel bir ders ile başlatma talimatı verdiklerini duyurmuştu. Dersin amacı, Türkiye’deki öğrencilerde vatan sevgisi, kardeşlik, adalet ve özgürlük gibi değerler üzerine farkındalık oluşturmak. Bakan Tekin de dersin, özellikle Türk ve Filistin halklarının tarih boyunca birlikte verdiği bağımsızlık mücadelesini öğrencilere aktarmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Bakan Tekin: Dayanışma şuurunu oluşturacağız


Terör devletinin Gazze'deki zulmüne dikkat çeken Bakan Tekin şu açıklamada bulunmuştu;


"Yaklaşık 1 yıldır dünyanın gözü önünde devam eden İsrail zulmüne karşı evlatlarımızın farkındalığını artırmak için 9 Eylül Pazartesi günü okullarımızda 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması ve Bağımsızlık Mücadelesi' başlıklı açılış dersiyle derslerin başlamasını talimatlarınıza arz ediyoruz. Bu sayede evlatlarımızın hem Filistinli kardeşleriyle dayanışma şuurunu artırmış hem de bağımsızlık ve vatan kavramlarının anlam ve önemine yönelik bir farkındalık oluşturmuş olacağız."

Okulların açıldığı gün uygulanan ders boyunca, Çanakkale Savaşı’nda Türk ve Filistin halklarının omuz omuza verdiği mücadele ile Gazze’deki direnişin özgürlük mücadelesine vurgu yapıldı. Öğrencilerin, hem tarihi hem de güncel olaylar ışığında, bu iki halk arasındaki kardeşlik bağlarını daha iyi kavramaları amaçlandı.


'Gazze' hassasiyetinden rahatsız oldu


Siyonist zulme karşı çocuklarda milli bilinci oluşturmaya yönelik adım veliler tarafından memnuniyetle karşılanırken X'te anonim bir hesap kullanan ve öğretmen olduğunu belirten bir kullanıcı Tekin'in Gazze hassasiyetinden rahatsız oldu.


'Why'
ismini kullanan hesaptan paylaşımda bulunan öğretmen Bakan Tekin hakkında çirkin sözler sarf etti. Paylaşımında
"Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye. Ben öğretmenim. Çanakkale bölümünü anlatırım o kadar..."
ifadelerine yer verdi.

Özür diledi


'Gazze' kararını hazmedemeyerek sarf ettiği küstah sözleri büyük tepki çeken öğretmen günler sonrasında özür paylaşımında bulundu. Pişman olduğunu belirten öğretmen Bakan Tekin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı etiketleyerek özür diledi.


Öğretmen paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Değerli bakanım Yusuf Tekin. Bir anlık gafletle paylaştığım ve sonrasında çok pişman olduğum haddimi çok aşan bu twit nedeniyle çok pişman ve üzgünüm. Siz değerli bakanımın gönlünün enginliğine sığınıyor, özürlerimi sunuyor, affınızı diliyorum."

Bakan Tekin alıntıladı: Yolunuz açık olsun


Resmi X hesabından öğretmenin özür paylaşımını alıntılayan Milli Bakanı Yusuf Tekin "
Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun"
ifadelerini yazdı.


  • Vatandaşlar Bakan Tekin'in özrü kabul etmesini takdirle karşılarken adı geçen öğretmenin ise gerekli cezai işlemlere tabi tutulmasını istedi.

İşte Bakan Tekin'in paylaşımının altına gelen bazı kullanıcı yorumları;




#Yusuf Tekin
#Milli Eğitim Bakanlığı
#Gazze

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