Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız" ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor" diye konuştu.

7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız.



Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor. pic.twitter.com/d4Vid0Ioxp — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 30, 2020





GÜNDEM Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS kendi tarihinde gerçekleşecek