Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2020 LGSnin başvurularını otomatik olarak yapacağız
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız" dedi. Selçuk, sınav kılavuzunun geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız" ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor" diye konuştu.


Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS kendi tarihinde gerçekleşecek
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS kendi tarihinde gerçekleşecek

Milli Eğitim Bakanlığı LGS örnek soru kitapçığı yayımladı
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanlığı LGS örnek soru kitapçığı yayımladı
Abone Ol Google News
Bugünden itibaren başladı

Bugünden itibaren başladı

​Vali Yerlikaya 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren hamleyi duyurdu.
Kredi kartıyla ödenebilecek

Kredi kartıyla ödenebilecek

​Vergi ve ceza ödemelerine yeni düzenleme.
İtalyadan ABye ültimatom gibi çıkış

İtalya'dan AB'ye ültimatom gibi çıkış

Avrupa Birliği eğer bu krizin üstesinden gelemezse....
İran'da<br>1 Nisan alarmı

İran'da
1 Nisan alarmı

Halk sabahın erken saatlerinde yollara düşecek.
Kritik koronavirüs raporu

Kritik koronavirüs raporu

​Rusya'dan korkutan açıklama: Gençler de dikkat etsin
Kısa çalışma<br>ödeneği devrede

Kısa çalışma
ödeneği devrede

Salgından etkilenen tüm işletmeler başvurabiliyor.
Ligler ne zaman <br>başlayacak?

Ligler ne zaman
başlayacak?

​Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig ve play-off açıklaması.
Resmi teklif yok

Resmi teklif yok

​Hüseyin Eroğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması.
Türkiye bu salgını yenecek güçte

Türkiye bu salgını yenecek güçte

​Neutec'in yönetim kurulu başkanı Mahmut Bilgiç'ten koranavirüs'le mücadeleye ilişkin açıklamalar
Bravo teyzeler

Bravo teyzeler

Sorumsuzca parti yapan gençleri utandıracak görüntü.
Biz evdeyken<br>birileri çalışıyor

Biz evdeyken
birileri çalışıyor

​II. Abdülhamid'in rüyası gerçek oluyor, 50 şehri birbirine bağlıyor...
En üst düzey<br>isim öldürüldü

En üst düzey
isim öldürüldü

TSK ve MİT'ten Kandil'e nefes kesen operasyon.
Benzin iniyor<br>motorin artıyor

Benzin iniyor
motorin artıyor

​Bu gece yarısı pompaya yansıması bekleniyor.
Enfekte her hastaya<br>yatış verilmiyor

Enfekte her hastaya
yatış verilmiyor

​Hastaların yüzde 80'inde hafif semptomlar var.
'Korona partisi!''

'Korona partisi!''

​Doktor kıyafetli, maskeli eğlence organize ettiler.
Süper Lig'de <br>koronavirüs ayrılığı

Süper Lig'de
koronavirüs ayrılığı

Konyasporlu futbolcunun sözleşmesi feshedildi.
500 milyara çıktı

500 milyara çıktı

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.