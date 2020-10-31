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Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İzmirde eğitime bir hafta ara verildi
EĞİTİM İZMİR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yaraların hep birlikte sarılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız. "

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