Milli Eğitimde yeni müfredat: İçeriği nasıl olacak? Bakan Tekin tek tek açıkladı

Bu müfredat bu yıl her kademenin ilk sınıfında uygulanmış olacak. Kademeli geçişimizle ilgili önemli bir gerekçemiz var. Çünkü sistemi ciddi bir revizyona tabi tutmuş olduk. Yeni müfredat ile çocuklarımızın üzerindeki ağır müfredat yükünü hafifletmek istedik.

Yüzde 35 civarında müfredatımız hafiflemiş olacak.