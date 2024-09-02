Milli Eğitimde yeni müfredat: İçeriği nasıl olacak? Bakan Tekin tek tek açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ve yeni müfredata ilişkin soruları yanıtladı...
"Tüm dünyada bilgiye ulaşmakla ilgili süreç değiştikçe Eğitim-Öğretim sistemlerinin içeriği de değişiyor. Çocuklarımız okulda aldıkları bilgiyle tatmin olmuyorlar. Dijital mecralarda farklı bilgilere çabucak ulaşabiliyorlar.
Çocuklarımızın artık 1. ve 5. sınıfa kayıt olduklarında öğretmen, şube tercihi konusunda okul müdürlerimizin zor durumda kalmasını önleyecek merkezi yerleştirmeyi yapacağız.
Şöyle bir parametreler sinsilesi oluşturduk. Çocuğun yaşı, özel eğitim durumu gibi özellikleri bir yazılıma uyarladık. Bu parametreler ışığında herhangi bir dışsal müdahale olmaksızın bilgi işlem müdürlüğümüz yerleştirme yapacak.
(Deprem bölgesi) 9 Eylül sabahı itibarıyla inşallah 11 ilin tamamında eğitim öğretim süreci hiçbir sıkıntı olmadan başlamış olacak.
Kitap fiyatlarıyla ilgili denetimde sıkıntılı fiyat politikası belirleyen özel okullara yaptırım uyguluyoruz. Asgari ücretin 10 katı, 20 katı, üçüncüsünde de kapatma var.
Özel okullarda Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı kitapları zorunlu hale getirdik. Ders kitaplarını okullara göndermiş olacağız, ilave kitaba ihtiyaç yok
Hala 'bakanlık af yapar' beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde yok"