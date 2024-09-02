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Milli Eğitimde yeni müfredat: İçeriği nasıl olacak? Bakan Tekin tek tek açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ve yeni müfredata ilişkin açıklamalarda bulundu. Eğitim gündemine ilişkin soruları cevaplayan Bakan Tekin, 'Müfredat ağır olarak eleştiriliyordu, sadeleştirdik. Toplumsal yapımızın ihtiyaç duyduğu bir müfredat oluşturduk. Bu müfredat bu yıl her kademenin ilk sınıfında uygulanmış olacak' dedi. Bakan Tekin ayrıca; "Kayıt ücreti gibi bir durum söz konusu bile değil. Okul müdürlerimize 'benim çocuğumu illa şu öğretmene yazdırın veya şu şubeye çocuğumu yazdırmak istiyorum' gibi ısrarın anlamı yok çünkü okul müdürlerimizin inisiyatifi yok." ifadelerini kullandı.

Seda Ekinci
12:18 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:55 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ve yeni müfredata ilişkin soruları yanıtladı...


Bakan Tekin'in açıklamaları şu şekilde;

"Tüm dünyada bilgiye ulaşmakla ilgili süreç değiştikçe Eğitim-Öğretim sistemlerinin içeriği de değişiyor. Çocuklarımız okulda aldıkları bilgiyle tatmin olmuyorlar. Dijital mecralarda farklı bilgilere çabucak ulaşabiliyorlar.


Bu müfredat bu yıl her kademenin ilk sınıfında uygulanmış olacak. Kademeli geçişimizle ilgili önemli bir gerekçemiz var. Çünkü sistemi ciddi bir revizyona tabi tutmuş olduk. Yeni müfredat ile çocuklarımızın üzerindeki ağır müfredat yükünü hafifletmek istedik.
Yüzde 35 civarında müfredatımız hafiflemiş olacak.

Okul müdürlerimize 'benim çocuğumu illa şu öğretmene yazdırın veya şu şubeye çocuğumu yazdırmak istiyorum' gibi ısrarın anlamı yok çünkü okul müdürlerimizin inisiyatifi yok.

Çocuklarımızın artık 1. ve 5. sınıfa kayıt olduklarında öğretmen, şube tercihi konusunda okul müdürlerimizin zor durumda kalmasını önleyecek merkezi yerleştirmeyi yapacağız.


Şöyle bir parametreler sinsilesi oluşturduk. Çocuğun yaşı, özel eğitim durumu gibi özellikleri bir yazılıma uyarladık. Bu parametreler ışığında herhangi bir dışsal müdahale olmaksızın bilgi işlem müdürlüğümüz yerleştirme yapacak.


Kayıt ücreti gibi bir durum söz konusu bile değil.

(Deprem bölgesi) 9 Eylül sabahı itibarıyla inşallah 11 ilin tamamında eğitim öğretim süreci hiçbir sıkıntı olmadan başlamış olacak.


Kitap fiyatlarıyla ilgili denetimde sıkıntılı fiyat politikası belirleyen özel okullara yaptırım uyguluyoruz. Asgari ücretin 10 katı, 20 katı, üçüncüsünde de kapatma var.


Özel okullarda Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı kitapları zorunlu hale getirdik. Ders kitaplarını okullara göndermiş olacağız, ilave kitaba ihtiyaç yok


Hala 'bakanlık af yapar' beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde yok"



#Yusuf Tekin
#Milli Eğitim Bakanlığı
#müfredat
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