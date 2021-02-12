​Milli füzelerle tam isabet!​

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla Kars’ta düzenlediği “Kış 2021 Tatbikatı”nın fiili bölümü, aralarında yerli üretimlerin de olduğu silah ve sistemlerin hedefleri tam isabetle vurmasıyla tamamlandı.

BAKANLAR KATILDI

İş birliği ve koordinasyonu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda harekat imkan ve kabiliyetlerini denemek amacıyla yapılan tatbikatın “Seçkin Gözlemci Günü”ne, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve kuvvet komutanları katıldı. Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, hava indirme harekatıyla başladı. İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından belirlenen hedefler toplar tarafından vurulurken bir hedefi de Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) imha etti.

HEDEFLER YERLE BİR

Havan bölüğünün sis atışları yaptığı faaliyette, ZMA atışlarının ardından bölgeye F-16’lar geldi. Temsili tank hedeflerin savaş uçaklarınca vurulması sonrasında tatbikat alanı semalarında ATAK helikopterleri belirdi. ATAK’lar hedeflerini yerli yapım Cirit ve UMTAS füzeleriyle bertaraf etti. Tatbikatın sonunda, kargo uçağından Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli bayrak atlayışı yaptı. Atlayışla Seçkin Gözlemci Günü’nün fiili safhası sona erdi.

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TEK YUMRUK

Türkiye ve Azerbaycan’ın sözde değil fiiliyatta da kardeş olduğunu Karabağ harekatının gösterdiğini belirten Akar, “İki devlet bir millet meselesinde son derece kararlıyız. Daima tek yumruk tek bilek olarak yürüdük, Azerbaycan’ın haklı davalarının yanında olduğumuzu bütün dünyanın bilmesi lazım” diye konuştu. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ise, “Bütün dünya bir daha gördü ki Türkiye-Azerbaycan birliği, kardeşliği sarsılmazdır ve ebedidir. Eminim ki kardeşliğimiz, birliğimiz, ilişkilerimiz böyle devam edecek” dedi.

İGLOLARDA KALDILAR

Tatbikatta görev alan komandolar, tatbikat süresince geceyi iglolarda geçirdi. Karın oyulması ve yığılmasıyla inşa edilen iglolarda eksi 40 dereceye kadar koruma sağlanabiliyor. Dış kısmı ıslatılarak donması sağlanan iglolar hafif silahlara karşı da koruma sağlıyor.

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Gururluyuz

Azerbaycanlı askerler, TSK’nın kış tatbikatında Mehmetçik ile omuz omuza görev yapmaktan memnuniyet duyuyor. Tatbikatta, Azerbaycanlı askerler, Türk askerleriyle omuz omuza, birçok senaryo üzerinden nefes kesen hava ve kara harekatları düzenliyor. Azerbaycanlı Tank Bölük Komutanı Yüzbaşı Farız Velıyev, “Ben tankçıyım tanklarla atışımız olacak, oldukça heyecanlıyız. Türk askeriyle omuz omuza tatbikat yapmak bizim için şereftir hem de büyük bir tecrübedir. Çok güzel hisler ve duygularla buradayız, çok şerefli ve önemli bir işi yerine getiriyoruz” diye konuştu.