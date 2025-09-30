Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, yeni görevleriyle ilk kez MGK'ya katılıyor.

Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze

Toplantının en sıcak gündem maddesi

Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşının bölgedeki etkileri ve sona erdirilmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirilecek.