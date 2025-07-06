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Milli Park'ta yasak bölgeye giren 5 kişiye para cezası uygulandı

Milli Park'ta yasak bölgeye giren 5 kişiye para cezası uygulandı

10:396/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
IHA
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Dilek Yarımadası Milli Parkı, Kavaklıburun Koyu ve Botanik Yürüyüş Yolu'nda gerçekleştirilen devriye sırasında girilmesi yasak olan bölgeye girdiği tespit edilen 5 kişiye para cezası uygulandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda orman yangınlarının önlenmesine yönelik yürütülen devriye


çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Kavaklıburun Koyu ve Botanik Yürüyüş Yolu çevresinde gerçekleştirilen kontrollerde girilmesi yasak olan ormanlık ve kayalık alana izinsiz olarak giren 5 şahıs tespit edildi. Şahıslara, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi (Emre Aykırı Davranış) kapsamında kişi başı 2 bin 953 TL olmak üzere toplamda 14 bin 765 TL idari para cezası uygulandı.



Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan yangın riski nedeniyle vatandaşların uyarılara uyması ve yasaklı alanlara girmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

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