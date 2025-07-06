Milli Park'ta yasak bölgeye giren 5 kişiye para cezası uygulandı

çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Kavaklıburun Koyu ve Botanik Yürüyüş Yolu çevresinde gerçekleştirilen kontrollerde girilmesi yasak olan ormanlık ve kayalık alana izinsiz olarak giren 5 şahıs tespit edildi. Şahıslara, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi (Emre Aykırı Davranış) kapsamında kişi başı 2 bin 953 TL olmak üzere toplamda 14 bin 765 TL idari para cezası uygulandı.