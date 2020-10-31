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Gündem Milli Savunma Bakanı Akar MSB, İzmirli hemşehrilerimizin emrinde
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar: MSB, İzmirli hemşehrilerimizin emrinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir'deki depreme ilişkin, "Devletimizin tüm kurum-kuruluşları gibi MSB de İzmirli hemşehrilerimizin emrindedir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sosyal medyadan açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sosyal medyadan açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Akar, "İzmir’de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kurtarma çalışmaları süren enkaz altındaki vatandaşlarımızın da sağ salim kurtarılmasını temenni ediyoruz. Devletimizin tüm kurum/kuruluşları gibi MSB de İzmirli hemşehrilerimizin emrindedir. Devletimiz ve milletimiz el birliğiyle bu felaketin yaralarını hızlıca saracaktır. Başta depremden etkilenen İzmirli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun" dedi.

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