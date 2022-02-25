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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Ukraynalı mevkidaşına Türkiye'nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapacağını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Ukraynalı mevkidaşına Türkiye'nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapacağını bildirdi.

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