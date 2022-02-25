Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ve Batı Ukrayna için daha kararlı adımlar atmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili bugün yapılacak NATO liderler zirvesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 'Kınama cümbüşüne dönmemeli, gereken yapılmalı. AB ve batıcı bütün zihniyetler ciddi ve kararlı bir duruş sergilemedi. Herkes bol bol nasihat çekiyor. Böyle bir yere varmak mümkün değil. Atılan bir adım yok. NATO'nun kararlı adımlar atması gerekiyor' dedi.