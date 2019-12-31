Gündem Milli Savunma Bakanı Akardan Libya tezkeresi açıklaması Tereddütsüz bir şekilde karşılık verilecek
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Libya tezkeresi açıklaması: Tereddütsüz bir şekilde karşılık verilecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya tezkeresi ile ilgili olarak ''Bu tezkerenin çıkması hukuki zarurettir. Tezkere hazırlandı ve TBMM’ye sevk edildi. Oylamayı müteakip, oylamayı beklemeden yapmamamız gereken hazırlıklar neyse zaten yapıyoruz. Asıl mesele tezkereyle beraber bu görev TSK’ya verilecek. Buna göre gereğini yapacağız'' dedi. Bakan Akar, İdlib'de yaşananlarla ilgili bir soruya da ''Gözlem noktalarımızı boşaltılması söz konusu değil. Herhangi bir şekilde onlara bir müdahale olursa tereddütsüz bir şekilde karşılık verilecek'' yanıtını verdi.

Haber Merkezi Diğer
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komutanlarla Suriye sınırında askerlerin yeni yılını kutladı. Akar'ın sınırın sıfır noktasındaki Çıldıroba Harekat Merkezi’nde sorulan soruları yanıtladı.

Bakan Akar ve komutanlarda sınırın sıfır noktasına kritik ziyaret: Tereddütsüz karşılık verilecek
GÜNDEM
Bakan Akar ve komutanlarda sınırın sıfır noktasına kritik ziyaret: Tereddütsüz karşılık verilecek


Libya'ya asker göndermek için tezkere trafiği başladı. Tezkere geçtiği takdirde Libya'ya ne kadar Türk askeri gidecek?

Tezkereyle görev Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK), Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) verilecek. Yaptığımız hazırlıklar çerçevesinde süreç başlamış durumda, bunun gereğini yapacağız. Libya ile uzun süredir tarihi kültürel birlikteliğimiz var. Asi general Hafter unsurlarının saldırıları söz konusu. Bu çerçevedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Birçok yabancı ülke de olaylara müdahil olmuş durumda. Libya dostumuz kardeşimiz. Sivillere harekatlara ilgisiz kalmamız söz konusu değil. Cumhurbaşkanımıza davet mektubu geldi. Kayıtsız kalmamız mümkün değil. Oylamayı beklemeden yapmamız gereken hazırlıkları yaptık. Gerekli süreç başlamış durumda tezkerenin oylanmasının ardından gereğini yapacağız. Biz Libya için hazırlıklarımızı yaptık. İnsani yardım, eğitim ve işbirliği öncelik görevimiz. Libyalı kardeşlerimizin mağduriyetine ilgisiz kalmamız söz konusu değildir.

İdlib'den çıkmayacağız
GÜNDEM
İdlib'den çıkmayacağız

Rusya'nın Hafter güçlerine destek olduğu bilgisini biliyoruz. Moskova ile yol ayrımında mıyız?

Türkiye ve Rusya arasında iyi diyalog kanalları var.

CHP'nin asker gönderme tavrı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siyasetin ötesinde bu bir devlet meselesi. Bu milli mesele. İşin siyasi boyutlarından ziyade bizim uzun yıllar tarihi kültürel ortak değerlerimiz olan onların güvenliklerini sağlayacak şekilde yapmamız gerekenleri yapmak yönünde görev verilirse yapmaya hazırız.

KKTC'DE İHA SİHA ÜSSÜ

Komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Oradaki zenginliklerin hakça paylaşımını istiyoruz. Oldubittiye izin vermeyiz. Bir an önce oradaki tarafların bizim garantörlüğümüze saygı göstemelerini bekliyoruz. Garantör olarak sorumluklarımızı yerine getirdik getirmekte de kararlıyız. Bize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. Barış istiyoruz hakça paylaşım istiyoruz.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı tamamlanmadan hem Ruslarla hem Amerikalılarla mutabakatlar yapıldı. Mutabık kaldığımız konular konusunda temas halindeyiz. Tacizler sürerse gereğini yaparız.

ABD İLE F-35 GERİLİMİ

Bu konuda son derece soğukkanlıyız. Bütün kurumlarımız sıkı koordinasyon içinde faaliyetlerini sürdürmekte. 1000 civarında parçanın Türkiye'de yapılması konusunda anlaşmamız var. Projenin ortağıyız, sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Ortak çalışmaya tartışmaya açığız.

İDLİB'DEKİ TÜRK GÖZLEM NOKTALARI

Biz çalışmalarımızı samimiyetle sürdürdük. Şu ana kadar 4 milyonluk alandan bahsediyoruz İdlib'den 600 bin kişi yeniden evlerini terk etti. Rejim ateşkesi bozdu. Gözlem noktalarımız varlıklarını sürdürüyor. Terk etmek söz konusu değil müdahale olursa karşılık verilecek. 4 milyon insanın can güvenliği için oradayız.

Ayakları 110 metreye ulaştı

Ayakları 110 metreye ulaştı

​İki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek
Yürek sızlatan görüntü

Yürek sızlatan görüntü

Antalya'da bir kedi boynundan asılmış olarak bulundu.
Tereddütsüz bir şekilde karşılık verilecek

Tereddütsüz bir
şekilde karşılık verilecek

Akar'dan Libya tezkeresi açıklaması: Hazırlıklar neyse yapıyoruz.
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