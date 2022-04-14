Milli Savunma Bakanı Akar'dan Mariupol'den tahliye açıklaması: Olumlu gelişme bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya işgalinde yerle bir olan Mariupol’dan başta Türk vatandaşları olmak üzere sivillerin tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin mesajlar verdi.

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Akar, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Türkiye olarak tahliyelerin emniyetli bir şekilde gerçekleşmesi için her şeyin yapıldığını dile getiren Akar, “Bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu bazı gelişmeler bekliyoruz. Oradaki insani durum son dönemde kötüleşti. Türklerle birlikte tüm sivilleri tahliye etme konusunda her türlü hazırlığı yaptık. İkili bir konu mevcut, kentin bir bölümü Rusya, bir bölümü ise Ukrayna kontrolünde” dedi.

 İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna’daki savaşta barış için en çok çalışan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Di Maio, bir radyo kanalında Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş ve son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Ateşkesten önce bir barış konferansını teşvik etmemiz gerekiyor. Barış için en çok çalışan ülke Türkiye ki iki tarafla da konuşabiliyor” dedi.

ALARM DURUMU YÜKSELTİLDİ

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye kıyılarına sürüklenme ihtimali bulunan mayınlara ilişkin ise Akar, “Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA’larımız, SAS timlerimizin alarm durumlarını yükselttik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Herhangi bir ihbar alındığında unsurlarımız süratle gereğini yapıyorlar” diye konuştu.

DENİZ TRAFİĞİNDE SORUN YOK

Akar, serbest kalan mayınlara yönelik ortada birtakım rakamlar dolaştığını ancak bunu teyit etmenin mümkün olmadığını belirtti. Gelen her bir ihbarın değerlendirildiğini kaydeden Akar, “Şu anda deniz trafiğinde herhangi bir sorun yok, normal şekilde devam ediyor” dedi.

İHTİYATLI OLMAK LAZIM

ABD’den F-16 temininde gelinen sürece ilişkin Akar, “Bununla ilgili ‘yabancı askeri satışlar’ kapsamında süreci başlattık. ABD Savunma Bakanlığındaki süreç ABD Dışişleri Bakanlığı ile devam ediyor” ifadelerini kullandı.

REKLAM

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye F-16 satışıyla ilgili Kongre’ye gönderilen mektuba ilişkin ise Akar, “Söz konusu mektupta bazı olumlu unsurlar olmakla beraber ihtiyatlı olmak lazım. Bu uzun bir süreç, temennimiz bunun olumlu sonuçlanması” diye konuştu.

SAMP-T’de 3’lü görüşme olmalı

Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki ortak SAMP-T füze projesinde cumhurbaşkanı ve bakanlar düzeyinde görüşmelerin yapıldığını dile getiren Akar, “Bununla ilgili üçlü bir görüşme yapılması gerekiyor ancak şu anda Fransa’da bir seçim süreci söz konusu. Bu bittikten sonra temennimiz beraber görüşerek daha önce başlayan sürecin olumlu şekilde sonuçlanmasıdır” değerlendirmesini yaptı.