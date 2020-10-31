Milli Savunma Bakanlığı'ndan İzmir için 2 uçak daha havalandı
Milli Savunma Bakanlığı: 2 uçağımız daha İzmir’e yardım elini ulaştırmak için Diyarbakır’dan havalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve gerekli araçları İzmir’e ulaştırmaya devam ediyoruz. 2 uçağımız daha İzmir’e yardım elini ulaştırmak için Diyarbakır’dan havalandı" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası, tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Twitter hesabından yapılan son paylaşıma göre MSB'ye ait 2 uçak daha İzmir’e yardım elini ulaştırmak için Diyarbakır’dan havalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve gerekli araçları İzmir’e ulaştırmaya devam ediyoruz. 2 uçağımız daha İzmir’e yardım elini ulaştırmak için Diyarbakır’dan havalandı."