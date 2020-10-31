Milli Savunma Bakanlığı'ndan İzmir için 2 uçak daha havalandı Milli Savunma Bakanlığı: 2 uçağımız daha İzmir’e yardım elini ulaştırmak için Diyarbakır’dan havalandı Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve gerekli araçları İzmir’e ulaştırmaya devam ediyoruz. 2 uçağımız daha İzmir’e yardım elini ulaştırmak için Diyarbakır’dan havalandı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 31 Ekim 2020, 16:24 Son Güncelleme: 31 Ekim 2020, 16:31 İHA