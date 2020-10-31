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Gündem Milli Savunma Bakanlığı 2 uçağımız daha İzmire yardım elini ulaştırmak için Diyarbakırdan havalandı
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İzmir için 2 uçak daha havalandı

Milli Savunma Bakanlığı: 2 uçağımız daha İzmir’e yardım elini ulaştırmak için Diyarbakır’dan havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve gerekli araçları İzmir’e ulaştırmaya devam ediyoruz. 2 uçağımız daha İzmir’e yardım elini ulaştırmak için Diyarbakır’dan havalandı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakır'dan havalanan iki uçak
Diyarbakır'dan havalanan iki uçak

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası, tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Twitter hesabından yapılan son paylaşıma göre MSB'ye ait 2 uçak daha İzmir’e yardım elini ulaştırmak için Diyarbakır’dan havalandı.

İzmir'deki deprem: MSB, 8 uçak toplamda 14 sorti icra etti
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İzmir'deki deprem: MSB, 8 uçak toplamda 14 sorti icra etti
  • Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
  • "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve gerekli araçları İzmir’e ulaştırmaya devam ediyoruz. 2 uçağımız daha İzmir’e yardım elini ulaştırmak için Diyarbakır’dan havalandı."

Enkaz altındaki İnci'den UMKE görevlisine: Çok korkuyorum elimi tutar mısın?
OYNAT 01:27
Enkaz altındaki İnci'den UMKE görevlisine: Çok korkuyorum elimi tutar mısın?
Ege'de dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra bir kişi kurtarıldı. Depremde enkaz altında kalan İnci Okan, 17 saat sonra Sağlık Bakanlığı UMKE görevlisi Edanur Doğan tarafından kurtarıldı. İnci ile UMKE görevlisi arasında geçen diyalog izleyenleri duygulandırdı.

MSB'den yapılan paylaşım.

Enkaz altında kurtarılan İnci: "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın"
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Enkaz altında kurtarılan İnci: "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den İzmir depreminden dolayı Türkiye'ye başsağlığı mesajı
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den İzmir depreminden dolayı Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Bakan Pakdemirli enkaz altındayken telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz'ı ziyaret etti: Nikah şahidi olacağım
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İzmir depremi sonrası Sisam Adası'nda ölü sayısı 2'ye yaralı sayısı 19'a yükseldi
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İzmir depremi sonrası Sisam Adası'nda ölü sayısı 2'ye yaralı sayısı 19'a yükseldi
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Depremin korkutucu sesi

Depremin korkutucu sesi

İzmir'de meydana gelen depremin yer altındaki sesi paylaşıldı.
Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.
Enkaz altındakız çocuğu görüldü

Enkaz altında
kız çocuğu görüldü

​Ekipler o noktada arama kurtarma çalışması başlattı.
Bir mucize daha

Bir mucize daha

​26 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı.
Eşi, kızı ve <br>kendisi pozitif

Eşi, kızı ve
kendisi pozitif

Tedavilerine hastanede devam edildiğini duyurdu.
Erdoğan <br>İzmir'e gidiyor

Erdoğan
İzmir'e gidiyor

​Deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

'Umut var<br>ve hep olacak'

'Umut var
ve hep olacak'

Bakan Koca, enkazdan kurtarılan İnci'nin görüntülerini paylaştı.
Tüm dost ülkelere<br>teşekkür ediyorum

Tüm dost ülkelere
teşekkür ediyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan açıklama yaptı.
23 saat sonra<br>mucize kurtuluş

23 saat sonra
mucize kurtuluş

Arama kurtarma çalışması sonucu anne ve üç çocuğu kurtarıldı.
İdmanda <br>sürpriz teknik adam

İdmanda
sürpriz teknik adam

​Trabzonspor Kulübü, Eddie Newton'u sildi.
Evleri yıkılanlara<br>yenilerini yapacağız

Evleri yıkılanlara
yenilerini yapacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Uykuyu<br>kendilerine<br>haram kıldılar

Uykuyu
kendilerine
haram kıldılar

​İçişleri Bakanlığının duygulandıran paylaşımı.
Biz devletiz<br>sizin için geldik

Biz devletiz
sizin için geldik

​Enkaz altındaki Fadime Tolu, 15 saat sonra böyle kurtarıldı.
Nikah şahidi olacağım

Nikah şahidi olacağım

Bakan Pakdemirli, enkazda telefonla konuştuğu Buse'yi ziyaret etti.
'Yazdıkça yakalanacaksınız'

'Yazdıkça yakalanacaksınız'

Depremle ilgili kin ve nefret içerikli paylaşım yapanlara izin yok.
İzmir'de eğitime<br>bir hafta ara

İzmir'de eğitime
bir hafta ara

​Milli Eğitim Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı.
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Yağmurdan sonra ortaya çıkıyor: Fiyatı 50 liradan alıcı buluyor

Karabük’te yağışların ardından ortaya çıkan Kanlıca mantarı’nın kilosu pazarda 50 liradan alıcı buluyor.
Prof. Dr. Ercan, İzmir depremiyle ilgili iki kritik uyarıda bulundu: Ölenlerin çoğu boğulmadan öldüler
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Prof. Dr. Ercan, İzmir depremiyle ilgili iki kritik uyarıda bulundu: Ölenlerin çoğu boğulmadan öldüler

İzmir depremiyle ilgili iki kritik uyarıda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ercan, depremin artçıları konusunda 2011 Van depremini hatırlatarak, yorgun binalara dikkat çekerek, "Van'da 7.2'lik bir deprem olmuştu. Çok fazla göçük olmamıştı ama yapılar yorulmuştu. Arkasında bir Erciş depremi geldi 5.7 büyüklüğünde, 38 tane yapı yıkıldı. Yorulmuş yapı üzerine eklentiyle yeni bir sarsıntıya maruz kalınca bu olabiliyor. Eğer İzmir'de de bu 7 büyüklüğündeki depremden sonra olacak 5.9-6'lık bir deprem gelirse, benzer olayları İzmir'de görebiliriz" dedi. Ercan'ın ikici uyarısı ise 1999 Gölcük ve Düzce depremleri oldu. Ercan, "Bu yerlerde eğer taşma noktasına kadar birikmiş gerginlikli kırıklar varsa oralarda depremler yaratabilir. 1999 Gölcük depremi 7.5 büyüklüğündeydi. O gitti 12 Kasım'da Düzce'de 7.2'lik depremi üretti" diyerek, İzmir depreminin olduğu alanın 150 kilometrelik çevresine dikkat çekti.
Trabzonspor Eddie Newton'u sildi: İdmana alt yapı koordinatörü çıktı
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Trabzonspor Eddie Newton'u sildi: İdmana alt yapı koordinatörü çıktı

Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton'un Kasımpaşa maçı sonrasında yaptığı açıklamalar resmi siteden kaldırıldı ve bugünkü antrenmanda takımın başında İhsan Gündüz Derelioğlu yer aldı.

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