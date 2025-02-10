Milli sistemlere yeni silahlar geliyor

Savunma sanayisinde kritik projelere imza atan Roketsan, Türkiye’nin yerli ve milli hava platformları için silah entegrasyonuna ağırlık veriyor. Milli platformlara üretilen füzelerle ile ilgili son çalışmaları Yeni Şafak’a değerlendiren Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, insansız hava araçlarından savaş uçaklarına kadar geniş bir yelpazede mühimmat entegrasyon sürecinin hız kesmeden devam ettiğini belirtti. İkinci, 2025 yılının Roketsan için platformlara silah entegrasyonu anlamında yoğun bir yıl olacağına dikkat çekti.





SİHA’LARIN VURUCU GÜCÜ ARTIYOR

İkinci, “KAAN, Kızılelma, HÜRJET, ANKA-3 ve TB3 gibi yeni nesil hava araçlarının devreye alınması için mühimmat entegrasyon süreçlerimiz hız kesmeden devam ediyor. TB3, deniz platformlarından kalkıp inebilen bir SİHA olarak geliştirildi ve ilk atış testini MAM-T mühimmatıyla başarıyla tamamladı. İnsansız hava araçlarımızın üzerindeki mühimmatların büyük kısmını Roketsan üretiyor. MAM ailesi, Teber güdüm kitleri, Çakır seyir füzesi, İHA-230 ve İHA-122 gibi sistemlerle SİHA’larımızın vurucu gücünü artırıyoruz” dedi.





MÜHİMMATLAR İÇ HAZNEDE

KAAN’ın mühimmat entegrasyonu üzerine yoğunlaştıklarını belirten İkinci, “KAAN’ın iç silah haznesinde mühimmat taşıyarak radar görünmezliğini koruyabilmesi için çalışıyoruz. Çakır, SOM seyir füzeleri ve Teber güdüm kitlerini bu platforma entegre etmek için kapsamlı projeler yürütüyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, KAAN, HÜRJET ve Kızılelma için özel olarak geliştirilen yeni silah sistemlerinin prototiplerinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.



