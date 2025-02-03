Tayfun füzesinin üçüncü test atışı yapıldı

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi.
TAYFUN Balistik Füzesi'nin test atışı için Karadeniz'de 700 kilometrenin üzerindeki bir alan, hava ve deniz trafiğine kapatıldı. Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi'nin test atışı, saat 12.37'de bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı.
ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022 ve 23 Mayıs 2023'te de gerçekleştirilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 800 kilometre menzilli füze stokunun arttırılacağını ve 2000 kilometre menzilli füze geliştirme çalışmalarının hızlandırılacağını açıklamıştı.